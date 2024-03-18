أثناء الصيام .. إرشادات هامة لقيادة السيارات في رمضان

سائقو السيارات يجب عليهم الانتباه عند التحرك بالسيارات خلال نهار رمضان ، وذلك لأن الصيام يؤدي إلي نقص السكر في الدم والجفاف، وذلك يؤدي إلي حدوث دوخة عند التركيز الشديد بالقيادة .
كما أن الصيام يؤثر على انتباه السائقين وتركيزهم ورؤيتهم ورد فعلهم، بالإضافة إلي أن عدم انتظام مواعيد الوجبات وأنماط النوم يسبب التعب والإرهاق والتشتت.
- إرشادات هامة لقيادة السيارات بـ نهار رمضان بأمان :
1- القيادة بشكل دفاعي لتوخي أخطاء الاخرين علي الطريق .
2- وضع وقت إضافي لأي مكان ستتحرك اليه .
3- استخدام حزام الأمان باستمرار .
4- الانتباه عند القيادة بـ سعات الذروة .
5- الابتعاد عن قيادة السيارة في حالة غروب الشمس .
6- توقع تحركات مستخدمين الطريق المفاجأة .
7- ترك مسافة كافية بين السيارات التي تسير أمامك .
8- الحصول على قسط كافي من النوم .