أثناء الصيام .. إرشادات هامة لقيادة السيارات في رمضان

سائقو السيارات يجب عليهم الانتباه عند التحرك بالسيارات خلال نهار رمضان ، وذلك لأن الصيام يؤدي إلي نقص السكر في الدم والجفاف، وذلك يؤدي إلي حدوث دوخة عند التركيز الشديد بالقيادة .

إرشادات هامة لقيادة السيارات بـ نهار رمضان بأمان

كما أن الصيام يؤثر على انتباه السائقين وتركيزهم ورؤيتهم ورد فعلهم، بالإضافة إلي أن عدم انتظام مواعيد الوجبات وأنماط النوم يسبب التعب والإرهاق والتشتت.

إرشادات هامة لقيادة السيارات بـ نهار رمضان بأمان

- إرشادات هامة لقيادة السيارات بـ نهار رمضان بأمان :

إرشادات هامة لقيادة السيارات بـ نهار رمضان بأمان

1- القيادة بشكل دفاعي لتوخي أخطاء الاخرين علي الطريق .

2- وضع وقت إضافي لأي مكان ستتحرك اليه .

3- استخدام حزام الأمان باستمرار .

4- الانتباه عند القيادة بـ سعات الذروة .

5- الابتعاد عن قيادة السيارة في حالة غروب الشمس .

6- توقع تحركات مستخدمين الطريق المفاجأة .

7- ترك مسافة كافية بين السيارات التي تسير أمامك .

8- الحصول على قسط كافي من النوم .