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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بها زيادات.. أسعار كوبرا ليون 2024 الجديدة بمصر

بها زيادات ..أسعار
بها زيادات ..أسعار كوبرا ليون 2024 الجديدة بمصر

طرحت شركة كوبرا طرازها الجديد ليون العام الماضي ثم غابت فترة عن الأسواق حتي عادت بـ طرازات عام 2024 ، وتنتمي ليون لفئة السيارات الهاتشباك ، وتظهر بتصميم أنيق عصري .

 بها زيادات ..أسعار  كوبرا ليون 2024 الجديدة بمصر

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- محرك كوبرا ليون موديل 2024 :

 بها زيادات ..أسعار  كوبرا ليون 2024 الجديدة بمصر

تحصل سيارة كوبرا ليون موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتصل سرعتها القصوى الي 200 كم/ساعة ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.4 ثانية ، وبها قوة 190 حصان، ويصل عزم دورانها الي 320 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- مواصفات كوبرا ليون الجديدة :

 بها زيادات ..أسعار  كوبرا ليون 2024 الجديدة بمصر

زودت سيارة كوبرا ليون موديل 2024 بالعديد من المميزات منها، مصابيح أمامية وخلفية LED، وعجلات مقاس 18 بوصة، وبها اضاءة محيطية، ونظام صوت مكون من 9 سماعات، وشاشة عرض بيانات وترفيه مقاس 12 بوصة، وعدادات رقمية ، وبها مقاعد بفرش جلد، وذاكرة لمقعد السائق، وفرش جلد لعجلة القيادة، ويمكن فتح السيارة بدون مفتاح، وبها سقف بانوراما.

- وسائل الأمان بـ كوبرا ليون :

 بها زيادات ..أسعار  كوبرا ليون 2024 الجديدة بمصر

تمتلك كوبرا ليون الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، 6 وسائد هوائية ، وفرامل ABS ، وEBD ، ونظام الثبات الإلكتروني، وبها مساعد ركن ، وكاميرا خلفية ، ونظام لمراقبة ضغط الهواء ، وايموبليزر ضد السرقة، ونظام التحكم الديناميكي بالجر.

- سعر كوبرا ليون موديل 2024 بعد الزيادات الجديدة :

سيارة كوبرا ليون موديل 2024 يصل سعرها الجديد بسوق السيارات المصري بعد الزيادات الي مليون و 950 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 695 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 255 ألف جنيه .
 

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