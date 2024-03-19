 بها زيادات ..أسعار  كوبرا ليون 2024 الجديدة بمصر

طرحت شركة كوبرا طرازها الجديد ليون العام الماضي ثم غابت فترة عن الأسواق حتي عادت بـ طرازات عام 2024 ، وتنتمي ليون لفئة السيارات الهاتشباك ، وتظهر بتصميم أنيق عصري .
- محرك كوبرا ليون موديل 2024 :
تحصل سيارة كوبرا ليون موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتصل سرعتها القصوى الي 200 كم/ساعة ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.4 ثانية ، وبها قوة 190 حصان، ويصل عزم دورانها الي 320 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .
- مواصفات كوبرا ليون الجديدة :
زودت سيارة كوبرا ليون موديل 2024 بالعديد من المميزات منها، مصابيح أمامية وخلفية LED، وعجلات مقاس 18 بوصة، وبها اضاءة محيطية، ونظام صوت مكون من 9 سماعات، وشاشة عرض بيانات وترفيه مقاس 12 بوصة، وعدادات رقمية ، وبها مقاعد بفرش جلد، وذاكرة لمقعد السائق، وفرش جلد لعجلة القيادة، ويمكن فتح السيارة بدون مفتاح، وبها سقف بانوراما.
- وسائل الأمان بـ كوبرا ليون :
تمتلك كوبرا ليون الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، 6 وسائد هوائية ، وفرامل ABS ، وEBD ، ونظام الثبات الإلكتروني، وبها مساعد ركن ، وكاميرا خلفية ، ونظام لمراقبة ضغط الهواء ، وايموبليزر ضد السرقة، ونظام التحكم الديناميكي بالجر.
- سعر كوبرا ليون موديل 2024 بعد الزيادات الجديدة :
سيارة كوبرا ليون موديل 2024 يصل سعرها الجديد بسوق السيارات المصري بعد الزيادات الي مليون و 950 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 695 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 255 ألف جنيه .