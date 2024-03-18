كيا K4 السيدان الجديدة تظهر لأول مرة .. فيديو

كشفت شركة كيا الكورية عن طرازها الجديد كيا K4، حيث تنتمي K4 موديل 2025 لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتظهر بتصميم جديد وعصري .

كيا K4 السيدان الجديدة تظهر لأول مرة

ومن المنتظر الكشف عن تصميم كيا K4 السيدان موديل 2025 يوم 21 من شهر مارس الجاري ، وسيتم عرضها رسمياً امام المواطنين يوم 27 مارس خلال فعاليات معرض نيويورك الدولي للسيارات المقام في أمريكا.

- محرك كيا K4 موديل 2025 :

كيا K4 السيدان الجديدة تظهر لأول مرة

ستحصل سيارة كيا K4 موديل 2025 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، أو محرك سعة 2000 سي سي .

- مواصفات كيا K4 موديل 2025 الجديدة :

تحتوي سيارة كيا K4 موديل 2025 علي العديد من المميزات منها، أضواء متدلية، وإخفاء مقابض الأبواب الخلفية عند قاعدة العمود، وتمتلك كيا K4 بعض ملامح التصميم المتواجدة في سيارة K3 التي تم تقديمها في شهر أغسطس من عام 2023 الماضي، وتبدو سيارة K4 الجديدة أكبر من سيارة كيا فورتي التي توشك الشركة على استبدالها.

كيا K4 السيدان الجديدة تظهر لأول مرة

وسيتم طرح سيارة كيا K5 بدلا من كيا اوبتيما التي توقفت شركة كيا عن استخدام اسمها في كافة الأسواق، وتعتبر كيا K5 من أجدد سيارات كيا التي ظهرت خلال فعاليات معرض شيكاغو للسيارات عام 2024 .