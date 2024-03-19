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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

نيسان صني 2024 تباع بهذه الأسعار الجديدة

نيسان صني 2024 تباع
نيسان صني 2024 تباع بهذه الأسعار الجديدة

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة ، و تتواجد تلك الإصدارات بعد تراجع أسعار الأوفر برايس التي زادت خلال الفترة الماضية بشكل غير متوقع نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار ، ومن ضمن تلك السيارات نيسان صني موديل 2024 ، وتنتمي صني لفئة السيارات السيدان .

نيسان صني 2024 تباع بهذه الأسعار الجديدة

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- أبعاد نيسان صني موديل 2024 :

نيسان صني 2024 تباع بهذه الأسعار الجديدة

تتوافر سيارة نيسان صني موديل 2024 داخل سق السيارات المصري بطول 4425 مم، وعرض 1695 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2600 مم، وتمتلك عجلات مقاس 15 بوصة.

- محرك نيسان صني  السيدان الجديدة :

نيسان صني 2024 تباع بهذه الأسعار الجديدة

سعه خزان وقود نيسان صني السيدان يصل الي 41 لتر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وتحتاج الي 6.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ويصل عزم دورانها الي 134 نيوتن/متر، وبها قوة 108 حصان، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

- وسائل الأمان بـ نيسان صني موديل 2024 :

نيسان صني 2024 تباع بهذه الأسعار الجديدة

زودت سيارة نيسان صني موديل 2024 بالكثير من وسائل الأمان والسلامة منها، أحزمة أمان، ووسائد هوائية، وأنذرا ضد السرقة ، و نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، ونظام التوزيع الالكتروني للفرامل EBD ، وبها حساسات ركن خلفية ، وكاميرا للركن .

- أسعار نيسان صني موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس :

نيسان صني 2024 تباع بهذه الأسعار الجديدة

تصل سيارة نيسان صني  السيدان الجديدة موديل 2024 للسوق المصري بـ 4 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات :

الفئة الأولي سعرها 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية سعرها 726 ألف جنيه .

الفئة الثالثة سعرها 747 ألف جنيه .

الفئة الرابعة سعرها 761 ألف جنيه .

 

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