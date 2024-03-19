نيسان صني 2024 تباع بهذه الأسعار الجديدة

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة ، و تتواجد تلك الإصدارات بعد تراجع أسعار الأوفر برايس التي زادت خلال الفترة الماضية بشكل غير متوقع نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار ، ومن ضمن تلك السيارات نيسان صني موديل 2024 ، وتنتمي صني لفئة السيارات السيدان .
- أبعاد نيسان صني موديل 2024 :
تتوافر سيارة نيسان صني موديل 2024 داخل سق السيارات المصري بطول 4425 مم، وعرض 1695 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2600 مم، وتمتلك عجلات مقاس 15 بوصة.
- محرك نيسان صني السيدان الجديدة :
سعه خزان وقود نيسان صني السيدان يصل الي 41 لتر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وتحتاج الي 6.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ويصل عزم دورانها الي 134 نيوتن/متر، وبها قوة 108 حصان، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .
- وسائل الأمان بـ نيسان صني موديل 2024 :
زودت سيارة نيسان صني موديل 2024 بالكثير من وسائل الأمان والسلامة منها، أحزمة أمان، ووسائد هوائية، وأنذرا ضد السرقة ، و نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، ونظام التوزيع الالكتروني للفرامل EBD ، وبها حساسات ركن خلفية ، وكاميرا للركن .
- أسعار نيسان صني موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس :
تصل سيارة نيسان صني السيدان الجديدة موديل 2024 للسوق المصري بـ 4 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات :
الفئة الأولي سعرها 695 ألف جنيه .
الفئة الثانية سعرها 726 ألف جنيه .
الفئة الثالثة سعرها 747 ألف جنيه .
الفئة الرابعة سعرها 761 ألف جنيه .