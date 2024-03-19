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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

خطوات بسيطة لمعالجة خدوش السيارة بالمنزل ؟

خطوات بسيطة لمعالجة
خطوات بسيطة لمعالجة خدوش السيارة بالمنزل

الخدوش العميقة تلحق ضرر بهيكل السيارة الداخلي ، وبالتالي محاولة إزالة خدوش السيارة العميقة باستخدام الأدوات غير الصحيحة سيزيد من ضرر جسم السيارة الداخلي .

خطوات بسيطة لمعالجة خدوش السيارة بالمنزل

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الخدوش بالسيارات تعطي انطباعا بأن صاحب السيارة غير مهتم ، وذلك يدل علي ضعف حالة السيارة ، بالإضافة إلي تراجع قوتها بسبب الإهمال بها ، ولتلاشي هذه الانطباعات يجب الحفاظ على طلاء السيارة الخارجي بحالة جيدة .

- خطوات بسيطة لمعالجة خدوش السيارة بالمنزل :

خطوات بسيطة لمعالجة خدوش السيارة بالمنزل

1- غسيل السيارة :

قبل البدء في اصلاح خدوش السيارة بالمنزل يجب غسل السيارة بالماء والصابون من أجل تنظيف الخدوش والمنطقة المحيطة به جيدًا .

2- جلب دهان لتلميع الطلاء الخارجي :

خطوات بسيطة لمعالجة خدوش السيارة بالمنزل

يجب استخدم دهان لتلميع الطلاء الخارجي بالسيارة " السطح"، ويتم وضع نسبة قليلة منه على قطعة من القماش وبعدها يتم مسح الخدش بحركات دائرية خفيفة .

3- وضع الطلاء علي الخدوش :

خطوات بسيطة لمعالجة خدوش السيارة بالمنزل

استخدام أقلام الطلاء الخاصة بإصلاح الخدوش، وبعدها يتم اختيار لون السيارة ، ويتم بعدها ملئ الخدش بالطلاء بشكل دقيق .

4- قص الزيادات بـ "صنفرة " :

خطوات بسيطة لمعالجة خدوش السيارة بالمنزل

بعد جفاف الطلاء يمكن قص الزيادات لجعل سطح السيارة متساوي باستخدام ورقة صنفرة لتلميع وإزالة الزوائد .

5 - تلميع الطلاء الخارجي للسيارة :

خطوات بسيطة لمعالجة خدوش السيارة بالمنزل

بعد الانتهاء من دهان الخدوش ، يجب تلميع السيارة بالكامل حتي يظهر لونها بالشكل المناسب واللامع .
 

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