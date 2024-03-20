كشفت شركة فيات الإيطالية عن اطلاق طرازين جديدين من سيارة فيات 500e الكهربائية وهما ، Inspired by Beauty ، و Inspired by Music ، وتنتمي 500e لفئة السيارات الكوبيه ذات البابين .

أسعار فيات 500e الهاتشباك الكهربائية الجديدة

- مواصفات فيات 500e الهاتشباك الكهربائية :

أسعار فيات 500e الهاتشباك الكهربائية الجديدة

تظهر سيارة فيات 500e الهاتشباك الكهربائية بطلاء باللون الوردي الذهبي، وبها تجهيزات جلدية باللون البيج ، وبها نظام صوتي فائق من جي بي إل مكون من 7 سماعات .

- محرك فيات 500e الهاتشباك الكهربائية :

أسعار فيات 500e الهاتشباك الكهربائية الجديدة

تحصل سيارة فيات 500e الهاتشباك الكهربائية علي قوتها من بطارية سعه 42 كيلووات/ساعة ، ويمكنها قطع مدي سير يصل الي 321 كم/ساعة ، وتخرج قوة تصل الي 118 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9 ثواني .

- سعر فيات 500e الهاتشباك الكهربائية الجديدة :

أسعار فيات 500e الهاتشباك الكهربائية الجديدة

ستباع سيارة فيات 500e الهاتشباك الكهربائية بسعر يصل الي 36 ألف دولار أمريكي ، أي ما يعادل مليون و 694 ألف جنيه مصري تقريباً .