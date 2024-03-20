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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار فيات 500e الهاتشباك الكهربائية الجديدة

أسعار فيات 500e
أسعار فيات 500e الهاتشباك الكهربائية الجديدة

كشفت شركة فيات الإيطالية عن اطلاق طرازين جديدين من سيارة  فيات 500e الكهربائية وهما ، Inspired by Beauty ، و Inspired by Music ، وتنتمي 500e لفئة السيارات الكوبيه ذات البابين .

 أسعار فيات 500e الهاتشباك الكهربائية الجديدة

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- مواصفات فيات 500e الهاتشباك الكهربائية :

 أسعار فيات 500e الهاتشباك الكهربائية الجديدة

تظهر سيارة فيات 500e الهاتشباك الكهربائية بطلاء باللون الوردي الذهبي، وبها تجهيزات جلدية باللون البيج ، وبها نظام صوتي فائق من جي بي إل مكون من 7 سماعات .

- محرك فيات 500e الهاتشباك الكهربائية :

 أسعار فيات 500e الهاتشباك الكهربائية الجديدة

تحصل سيارة فيات 500e الهاتشباك الكهربائية علي قوتها من بطارية سعه 42 كيلووات/ساعة ، ويمكنها قطع مدي سير يصل الي 321 كم/ساعة ، وتخرج قوة تصل الي 118 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9 ثواني .

- سعر فيات 500e الهاتشباك الكهربائية الجديدة :

 أسعار فيات 500e الهاتشباك الكهربائية الجديدة

ستباع سيارة فيات 500e الهاتشباك الكهربائية بسعر يصل الي 36 ألف دولار أمريكي ، أي ما يعادل مليون و 694 ألف جنيه مصري تقريباً .

 

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