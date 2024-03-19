بالأسعار .. 5 سيارات كروس أوفر رياضية موديل 2024 في مصر

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات الرياضية، التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر، إلى جانب طرازات اخرى مثل السيدان والهاتشباك، وغيرها من الفئات العائلية، بالاضافة إلى تنوع العلامات التجارية والتجهيزات سواء من الناحية الفنية والتقنية.

ويقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات كروس اوفر رياضية موديل 2024 بالسوق المصري.

سيارات كروس اوفر رياضية موديل 2024

1 - جيلي كول راي "فيس ليفت"

تضم السيارة جيلي كول راي محرك 4 سلندر "تيربو"، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية 174 حصان، وعزم الدوران 290 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك Dual Clutch 7 غيار، وزمن التسارع 7.6 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، وسرعة قصوى 195 كيلومتر في الساعة.

وتتراوح أسعار السيارة جيلي كول راي "فيس ليفت" 2024 بين مليون 349.900 جنيه، ومليون و659.900 جنيه.

سيارات كروس اوفر رياضية موديل 2024

2 – ام جي ZS

تأتي MG ZS بمحرك 1500 CC رباعي الأسطوانات، و تنتج السيارة 119 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، و تستهلك السيارة نحو 5.8 لترًا من الوقود لكل 100 كيلومتر، مع زمن تسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة.

وتتراوح الاسعار الرسمية للسيارة ام جي ZS موديل 2024 بين 1,150,000 جنيه و 1,200,000 جنيه.

سيارات كروس اوفر رياضية موديل 2024

3 – اوبل كروس لاند

يمكن للسيارة اوبل كروس لاند الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 187 كم/ساعة، وتستمد قوتها من محرك 1200 سي سي تيربو، يمكنه انتاج 110 حصان، و205 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية.

وتقدم السيارة اوبل كروس لاند موديل 2024 بسعر 1,449,990 جنيه.

سيارات كروس اوفر رياضية موديل 2024

4 - كيا اكسيد

تستغرق السيارة كيا اكسيد نحو 9.2 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/س من نقطة الثبات 0، وتستخدم السيارة ناقل حركة اوتوماتيك دبل كليتش 7 غيار، و محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر تيربو، بقوة 160 حصان و253 نيوتن متر من عزم الدوران، واستهلك للوقود بنسبة 6 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتتراوح أسعار السيارة كيا اكسيد موديل 2024 بين 1,749,900 جنيه و 1,949,900 جنيه.

سيارات كروس اوفر رياضية موديل 2024

5 - سيتروين C3 اير كروس

تعتمد السيارة فنيًا على محرك تيربو سعة 1200 سي سي، بقوة 110 حصان و205 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، بالاضافة إلى زمن للتسارع يقدر بـ 10.6 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة، واستهلاك للوقود بنسبة 5.6 لتر عندما تقطع السيارة مسافة قدرها 100 كيلومتر.

وتبدأ أسعار السيارة سيتروين C3 أير كروس موديل 2024 من 1,440,000 جنيه إلى 1,610,000 جنيه.