اختيار زيت المحرك المناسب يمنع تآكل أجزاء المحرك الداخلية مع بعضها البعض ، بالإضافة إلى أن الزيت يعمل علي خفض سخونة المحرك الزائدة، ولكن اختيار زيت المحرك الخطأ يتسبب في تلف سيارتك .

إرشادات لاختيار زيت المحرك المناسب لسيارتك

لزوجة زيت المحرك من المعايير التي تؤثر على كفاءة عمل المحرك والعمر الافتراضي الكلي للسيارة، وذلك لان درجة لزوجة الزيت لها تأثير على أداء السيارات .

إرشادات لاختيار زيت المحرك المناسب لسيارتك

وبالتالي فإن لزوجة الزيت الأدنى تقلل من الاحتكاك بالمحركات وتزيد من كفاءة الوقود، اما بالنسبة الي الزيوت ذات اللزوجة العالية فهي توفر حماية للمحركات في درجات الحرارة المرتفعة .

إرشادات لاختيار زيت المحرك المناسب لسيارتك

واختيار الزيوت ذات اللزوجة المناسبة تساهم في تحسين عمر السيارة، بالإضافة الي انها تعمل علي تقليل تكاليف الصيانة على المدى الطويل .

ويتم التعبير عن لزوجة زيت السيارة برقم يتبعه حرف، مثل W-20 أو 5W-30، حيث يرمز الرقم قبل W إلى لزوجة الزيت في درجات الحرارة المنخفضة ، ويرمز الرقم بعد W إلى لزوجة الزيت في درجات الحرارة العالية . كلما انخفض الرقم، كان الزيت أرق، وكان تدفقه أسهل.

إرشادات لاختيار زيت المحرك المناسب لسيارتك

ومن هنا يجب على أصحاب السيارات اختيار الزيوت المناسبة لسياراتهم وفقًا لاحتياجاتهم ، وتتوفر زيوت السيارات بمجموعة متنوعة من درجات اللزوجة ومنها :

1- W-20 :

2- 5W-30 :

3- 10W-40 :

4- 15W-40 :

5- 20W-50 :

إرشادات لاختيار زيت المحرك المناسب لسيارتك

وجدير بالذكر ان كل درجة لزوجة تتناسب مع ظروف تشغيل معينة ، وتختلف في قدرتها على تحمل درجات الحرارة وتوفير الحماية للمحركات .