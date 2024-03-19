إرشادات لاختيار زيت المحرك المناسب لسيارتك

اختيار زيت المحرك المناسب يمنع تآكل أجزاء المحرك الداخلية مع بعضها البعض ، بالإضافة إلى أن الزيت يعمل علي خفض سخونة المحرك الزائدة، ولكن اختيار زيت المحرك الخطأ يتسبب في تلف سيارتك .
لزوجة زيت المحرك من المعايير التي تؤثر على كفاءة عمل المحرك والعمر الافتراضي الكلي للسيارة، وذلك لان درجة لزوجة الزيت لها تأثير على أداء السيارات .
وبالتالي فإن لزوجة الزيت الأدنى تقلل من الاحتكاك بالمحركات وتزيد من كفاءة الوقود، اما بالنسبة الي الزيوت ذات اللزوجة العالية فهي توفر حماية للمحركات في درجات الحرارة المرتفعة .
واختيار الزيوت ذات اللزوجة المناسبة تساهم في تحسين عمر السيارة، بالإضافة الي انها تعمل علي تقليل تكاليف الصيانة على المدى الطويل .
ويتم التعبير عن لزوجة زيت السيارة برقم يتبعه حرف، مثل W-20 أو 5W-30، حيث يرمز الرقم قبل W إلى لزوجة الزيت في درجات الحرارة المنخفضة ، ويرمز الرقم بعد W إلى لزوجة الزيت في درجات الحرارة العالية . كلما انخفض الرقم، كان الزيت أرق، وكان تدفقه أسهل.
ومن هنا يجب على أصحاب السيارات اختيار الزيوت المناسبة لسياراتهم وفقًا لاحتياجاتهم ، وتتوفر زيوت السيارات بمجموعة متنوعة من درجات اللزوجة ومنها :
1- W-20 :
2- 5W-30 :
3- 10W-40 :
4- 15W-40 :
5- 20W-50 :
وجدير بالذكر ان كل درجة لزوجة تتناسب مع ظروف تشغيل معينة ، وتختلف في قدرتها على تحمل درجات الحرارة وتوفير الحماية للمحركات .