خطوات بسيطة للحفاظ على إطارات السيارة؟

تلعب إطارات السيارات دور هام في تحسين كفاءة استهلاك الوقود، وتعمل علي توفير الثبات بـ الطرق الرطبة والجافة، وتساعد في راحة الركوب، والتحكم بثبات السيارة .

خطوات بسيطة للحفاظ علي إطارات السيارات

بالإضافة الي ان إطارات السيارة تساهم في توفير قيادة هادئة وسلسة، وبالتالي فإن الإطارات من أهم أجزاء سيارتك ، وبالتالي هي تحتاج الي الصيانة الدورية .

خطوات بسيطة للحفاظ علي إطارات السيارات

خلال فصل الشتاء يقوم أصحاب السيارات بتغير الإطارات التي يستطيعون السير في الظروف الجوية المختلفة وفي حالة تساقط الامطار ، لان الإطارات الشتوية تعمل علي تثبيت السيارة بالأرض وتساعد عن الابتعاد عن زحف السيارة علي الطرق عند سقوط المطر .

خطوات بسيطة للحفاظ علي إطارات السيارات

وفي فصل الصيف يتم أيضا تغير الإطارات حتي تتماشي مع درجات الحرارة المرتفعة ، وبالتالي في هذه الحالات يحتاج ملاك السيارات الي تخزين الإطارات وبالتالي يجب الاحتفاظ بها عند تخزينها في مكان جاف ومظلم.

خطوات بسيطة للحفاظ علي إطارات السيارات

كما ان تعرض الإطارات للأشعة فوق البنفسجية يؤدي إلى فقدان الملدنات الموجودة في خليط المطاط على بشكل سريع ، وذلك يؤدي إلى تقادم عمر الإطارات ويجعلها هشة ومتشققة.

خطوات بسيطة للحفاظ علي إطارات السيارات

ويجب أيضا تخزين الإطارات فوق بعضها البعض على سطح نظيف، وعند تخزين الإطارات بدون جنوط فـ يجب في هذه الحالة تخزينها في وضع قائم، ويجب تدويرها ربع دورة مرة واحدة كل شهر للحفاظ عليها في حالة جيدة .