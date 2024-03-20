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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سيارات 2024 جديدة تراجعت أسعارها بمصر

سيارات 2024 جديدة
سيارات 2024 جديدة تراجعت أسعارها بمصر

يتواجد بالسوق المصري للسيارات الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بعدما استقرت أسعار السيارات بالسوق المصري بعدما شهدت ارتفاعات مفاجئة بالأوفر برايس نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار ، ومن ضمن تلك السيارات سانج يونج توريس، وساوايست DX8S، وسانج يونج XLV، فيكتوري V1، وسانج يونج تيفولي .

أسعار سيارات سيات 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

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- سانج يونج تيفولي موديل 2024 :

سيارات 2024 تجديدة تراجعت أسعارها بمصر

تحتاج سيارة سانج يونج تيفولي موديل 2024 الي 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 160 نيوتن/متر، وقوة 128 حصان، وذلك بفضل محركها الذي يصل سعته الي 1600 سي سي .

سيارة سانج يونج تيفولي موديل 2024 كانت تباع بسعر مليون و 575 ألف جنيه، وانخفض سعرها لتصل الي مليون و 375 ألف جنيه .

- فيكتوري V1 موديل 2024 :

سيارات 2024 تجديدة تراجعت أسعارها بمصر

تحصل سيارة فيكتوري V1 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي، وتخرج قوة 86 حصان، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال  .

كانت تباع سيارة فيكتوري V1 موديل 2024 بسعر 565 ألف جنيه، وتراجع سعرها الان لتباع بسعر 530 ألف جنيه

- سانج يونج XLV موديل 2024 :

سيارات 2024 تجديدة تراجعت أسعارها بمصر

زودت سيارة سانج يونج XLV موديل 2024 بمحرك سعه 1600 سي سي ، وبها قوة 128 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 181 كم/ساعة ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 160 نيوتن/متر .

تابع سيارة سانج يونج XLV موديل 2024 بسعر مليون و 400 ألف جنيه، وكانت تباع قبل تراجع الأسعار بسعر مليون و 600 ألف جنيه .

- ساوايست DX8S موديل 2024 :

سيارات 2024 تجديدة تراجعت أسعارها بمصر

عزم دوران ساوايست DX8S موديل 2024 يصل الي 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 156 حصان، ويصل خزان وقودها الي 57 لتر .

يصل سعر سيارة ساوايست DX8S موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس الي مليون و 199 ألف جنيه، بدلا من مليون و 360 ألف جنيه .

- سانج يونج توريس موديل 2024 :

سيارات 2024 تجديدة تراجعت أسعارها بمصر

قوة سيارة سانج يونج توريس موديل 2024 تصل الي 168 حصان، وبها عزم دوران 280 نيوتن/متر، وتخرج ذلك بفضل محركها الذي يصل سعه الي 1500 سي سي تيربو، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك .

الفئة الأولي من تباع الان بسعر مليون و 750 ألف جنيه ، بدلا من 2 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية تباع بسعر مليون و 925 ألف جنيه ، بدلا من 2 مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثالثة تباع بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه بدلا من 2 مليون و 450 ألف جنيه .

الفئة الرابعة تباع بسعر 2 مليون و 290 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 590 ألف جنيه .

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