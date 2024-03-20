سيارات 2024 جديدة تراجعت أسعارها بمصر

يتواجد بالسوق المصري للسيارات الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بعدما استقرت أسعار السيارات بالسوق المصري بعدما شهدت ارتفاعات مفاجئة بالأوفر برايس نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار ، ومن ضمن تلك السيارات سانج يونج توريس، وساوايست DX8S، وسانج يونج XLV، فيكتوري V1، وسانج يونج تيفولي .

- سانج يونج تيفولي موديل 2024 :

سيارات 2024 تجديدة تراجعت أسعارها بمصر

تحتاج سيارة سانج يونج تيفولي موديل 2024 الي 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 160 نيوتن/متر، وقوة 128 حصان، وذلك بفضل محركها الذي يصل سعته الي 1600 سي سي .

سيارة سانج يونج تيفولي موديل 2024 كانت تباع بسعر مليون و 575 ألف جنيه، وانخفض سعرها لتصل الي مليون و 375 ألف جنيه .

- فيكتوري V1 موديل 2024 :

سيارات 2024 تجديدة تراجعت أسعارها بمصر

تحصل سيارة فيكتوري V1 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي، وتخرج قوة 86 حصان، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال .

كانت تباع سيارة فيكتوري V1 موديل 2024 بسعر 565 ألف جنيه، وتراجع سعرها الان لتباع بسعر 530 ألف جنيه

- سانج يونج XLV موديل 2024 :

سيارات 2024 تجديدة تراجعت أسعارها بمصر

زودت سيارة سانج يونج XLV موديل 2024 بمحرك سعه 1600 سي سي ، وبها قوة 128 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 181 كم/ساعة ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 160 نيوتن/متر .

تابع سيارة سانج يونج XLV موديل 2024 بسعر مليون و 400 ألف جنيه، وكانت تباع قبل تراجع الأسعار بسعر مليون و 600 ألف جنيه .

- ساوايست DX8S موديل 2024 :

سيارات 2024 تجديدة تراجعت أسعارها بمصر

عزم دوران ساوايست DX8S موديل 2024 يصل الي 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 156 حصان، ويصل خزان وقودها الي 57 لتر .

يصل سعر سيارة ساوايست DX8S موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس الي مليون و 199 ألف جنيه، بدلا من مليون و 360 ألف جنيه .

- سانج يونج توريس موديل 2024 :

سيارات 2024 تجديدة تراجعت أسعارها بمصر

قوة سيارة سانج يونج توريس موديل 2024 تصل الي 168 حصان، وبها عزم دوران 280 نيوتن/متر، وتخرج ذلك بفضل محركها الذي يصل سعه الي 1500 سي سي تيربو، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك .

الفئة الأولي من تباع الان بسعر مليون و 750 ألف جنيه ، بدلا من 2 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية تباع بسعر مليون و 925 ألف جنيه ، بدلا من 2 مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثالثة تباع بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه بدلا من 2 مليون و 450 ألف جنيه .

الفئة الرابعة تباع بسعر 2 مليون و 290 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 590 ألف جنيه .