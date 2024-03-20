تتسبب في موتك.. خطورة نقص زيت الفرامل بالسيارة| تفاصيل

زيت الفرامل هو عبارة عن القوة الهيدروليكية التي تعمل على إيقاف السيارة في الوقت والمسافة المطلوبة، بالإضافة الي ان دائرة الفرامل مغلقة، وبالتالي يجب التأكد من عدم تهريب زيت الفرامل لأن ذلك يعمل علي إخلال عمل الفرامل بشكل عام.

تتسبب في موتك ..خطورة نقص زيت الفرامل بالسيارة

كم ان صيانة نظام الفرامل بشكل دوري من العوامل الأساسية لضمان سلامة القيادة، وذلك لان زيت الفرامل من أحد المكونات الحيوية في نظام الفرامل، ونقصه يؤدي إلى مشاكل وحوادث مأساوية.

تتسبب في موتك ..خطورة نقص زيت الفرامل بالسيارة

ويلعب زيت الفرامل دور مؤثر لضمان أفضل أداء لنظام الفرامل، عندما يكون زيت الفرامل في مستوى منخفض، فإن ذلك يدل علي ان قدرة الفرامل على التوقف بشكل فعال تقل بشكل ملحوظ، وها يؤدي الي زيادة وقوع الحوادث.

- علامات تدل علي نقص زيت الفرامل :

تتسبب في موتك ..خطورة نقص زيت الفرامل بالسيارة

1- ارتفاع مسافة توقف السيارة :

عند الضغط علي دواسة الفرامل من اجل توقف السيارة ولم يحدث ذلك الا بعد مسافة طويلة فذلك يدل علي نقص زيت الفرامل ، وبالتالي يجب تكملته .

2- إضاءة لمبة الفرامل بالتابلوه :

تتسبب في موتك ..خطورة نقص زيت الفرامل بالسيارة

في حالة اضاءة لمبة الفرامل المتواجدة بالتابلوه في حالة نزول فرامل اليد فذلك يدل علي نقص زيت الفرامل وانه بحاجة الي الكشف علية لمعرفة سبب ذلك او يتم تزويد زيت الفرامل .

3- الشعور بالاهتزاز :

تتسبب في موتك ..خطورة نقص زيت الفرامل بالسيارة

عند الشعور بحالة من الاهتزاز عند الضغط علي الفرامل ، فذلك يدل علي نقص زيت الفرامل وبالتالي يجب فحصة والتأكد من انه في المستوي الطبيعي .

تتسبب في موتك ..خطورة نقص زيت الفرامل بالسيارة

والجدير بالكر ان ملاك السيارات يجب عليهم الانتباه لمستوي زيت الفرامل بانتظام ، والانتباه الي أي علامة تحذيرية تشير إلى نقصه عن المستوي الطبيعي .