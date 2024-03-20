أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن إصدارها الجديد تويوتا C-HR الهجين Plug-in، وتنتمي تويوتا C-HR لفئة السيارات الكروس أوفر .

مواصفات تويوتا C-HR الكروس أوفر الجديدة

- محرك تويوتا C-HR الكروس أوفر :

مواصفات تويوتا C-HR الكروس أوفر الجديدة

زودت سيارة تويوتا C-HR الكروس أوفر الهجين بـ محرك كهربائي ينتج قوة 120 كيلووات، أي ما يعادل 163 حصان، بالإضافة الي محرك 4 سلندر سعه 2000 سي سي، يخرج قوة 152 حصان .

مواصفات تويوتا C-HR الكروس أوفر الجديدة

ويمكن لسيارة تويوتا C-HR الكروس أوفر الهجين ان تتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.4 ثانية ، وتصل سرعتها القصوي الي 180 كم/ساعة ، ويخرج المحركين قوة تصل الي 164 كيلووات، أي ما يعادل 223 حصان ، ويمكنها قطع مدي سير يصل الي 900 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 43 لتر ، وبها علبة تروس أوتوماتيك .

- مواصفات تويوتا C-HR الهجين الجديدة :

مواصفات تويوتا C-HR الكروس أوفر الجديدة

تمتلك سيارة تويوتا C-HR الهجين الجديدة العديد من المميزات منها، مصابيح بالتصميم المنجلي الحاد، وبها مصابيح خلفية جديدة ، وسبويلر علي حافة السقف، وخطوط منسابة لـ جسم السيارة تعمل علي تقليل مقاومة الهواء، ونظام للتحكم في امتصاص الصدمات FSC، وبها نظام لـ تحسين نظام التوجيه .

مواصفات تويوتا C-HR الكروس أوفر الجديدة

بالإضافة الي ان سيارة تويوتا C-HR الكروس أوفر تحتوي علي مواد عالية الجودة ، وكسوة مقاعد من مواد مستدامة ، وبها أسطح من مواد معاد تدويرها، ونظام الملتيمديا، ونظام إضاءة محيط ، وبها شاشة مقاس 12.3 بوصة، ونظام لـ أبل Carplay ، وأندرويد Auto، ونظام التحكم عن بعد مع ، وبها ميزة تحديث البرامج عبر الأثير.