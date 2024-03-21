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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات بيجو 5008 موديل 2025 الجديدة

مواصفات بيجو 5008
مواصفات بيجو 5008 موديل 2025 الجديدة

أعلنت شركة بيجو الفرنسية عن طرازها الجديد بيجو 5008 موديل 2025 ، وتنتمي سيارة 5008  لفئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بشكل عصري وأنيق .

مواصفات بيجو 5008 موديل 2025 الجديدة 

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- أبعاد  بيجو 5008 موديل 2025  :

مواصفات بيجو 5008 موديل 2025 الجديدة 

ستتوافر سيارة  بيجو 5008 موديل 2025 بالأسواق بطول 4788 مم، وعرض 1890 مم، ارتفاع 1689 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2898 مم .

- محرك  بيجو 5008 موديل 2025  :

مواصفات بيجو 5008 موديل 2025 الجديدة 

تحصل سيارة  بيجو 5008 موديل 2025 علي قوتها من محرك 3 سلندر سعه 1200 سي سي تيربو، وتخرج قوة 136 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات بيجو 5008 موديل 2025 الجديدة 

بالإضافة الي ان سيارة  بيجو 5008 موديل 2025 الجديدة تمتلك أيضا محرك هايبرد يجمع بين محرك بنزين ينتج قوة 150 حصان، ومحرك كهربائي يخرج قوة 123 حصان، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وبالتالي يمكنها قطع مسافة تصل الي 80 كم /ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها، ويمكن شحن البطارية من 20% حتى 80% في مدة تصل الي نصف ساعة .

- مواصفات  بيجو 5008 موديل 2025  :

مواصفات بيجو 5008 موديل 2025 الجديدة

زودت سيارة  بيجو 5008 موديل 2025 بالعديد من المميزات منها، شاشة مقاس 21 بوصه أعلى لوحة القيادة ، وبها 10 عناصر للتحكم باللمس، وكونسول مركزي .

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