سوق السيارات المصري يضم باقة مميزة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع أسعار الأوفر برايس نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي ان تلك السيارات تم اتاحتها امام المواطنين لشراء السيارات التي تناسب احتياجاتهم .

- سيتروين سي اليزيه موديل 2024 :

نزلت نص مليون جنيه ..أسعار سيارات سيتروين 2024 الجديدة

تحصل سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وبها قوة 115 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 12.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس اوتوماتيك ، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، وبها قوة 115 حصان، و عزم دورانها يصل الي 150 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 188 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 يصل سعرها الي 890 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 يصل سعرها الي 90 ألف جنيه .

- سيتروين C3 موديل 2024 :

نزلت نص مليون جنيه ..أسعار سيارات سيتروين 2024 الجديدة

زودت سيارة سيتروين C3 موديل 2024 بمحرك سعه 1200 سي سي ، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة 110 حصان .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C3 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 55 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C3 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

- سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 :

نزلت نص مليون جنيه ..أسعار سيارات سيتروين 2024 الجديدة

عزم دوران سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 يصل الي 205 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 183 كم/ساعة ، وبها قوة تصل الي 110 حصان، ولك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1200 سي سي تيربو .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 225 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 370 ألف جنيه .

- سيتروين C4 موديل 2024 :

نزلت نص مليون جنيه ..أسعار سيارات سيتروين 2024 الجديدة

تتسارع سيارة سيتروين C4 موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية ، وتصل قوتها الي 155 حصان، وبها محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 415 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 600 ألف جنيه .

- سيتروين C4X موديل 2024 :

نزلت نص مليون جنيه ..أسعار سيارات سيتروين 2024 الجديدة

تصل قوة سيارة سيتروين C4X موديل 2024 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وقوة 130 حصان .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4X موديل 2024 تباع بسعر مليون و 450 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4X موديل 2024 تباع بسعر مليون و 640 ألف جنيه .

- سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 :

نزلت نص مليون جنيه ..أسعار سيارات سيتروين 2024 الجديدة

تحتاج سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 الي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ن وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 7.4 ثانية، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وقوة 165 حصان .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 سعرها مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 سعرها مليون و 865 ألف جنيه .



الفئة الثالثة من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 سعرها مليون و 940 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 سعرها 2 مليون و 60 ألف جنيه .