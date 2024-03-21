نزلت نص مليون جنيه ..أسعار سيارات سيتروين 2024 الجديدة

سوق السيارات المصري يضم باقة مميزة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع أسعار الأوفر برايس نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي ان تلك السيارات تم اتاحتها امام المواطنين لشراء السيارات التي تناسب احتياجاتهم .
- سيتروين سي اليزيه موديل 2024 :
تحصل سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وبها قوة 115 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 12.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس اوتوماتيك ، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، وبها قوة 115 حصان، و عزم دورانها يصل الي 150 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 188 كم/ساعة .
الفئة الأولي من سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 يصل سعرها الي 890 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 يصل سعرها الي 90 ألف جنيه .
- سيتروين C3 موديل 2024 :
زودت سيارة سيتروين C3 موديل 2024 بمحرك سعه 1200 سي سي ، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة 110 حصان .
الفئة الأولي من سيارة سيتروين C3 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 55 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة سيتروين C3 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 190 ألف جنيه .
- سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 :
عزم دوران سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 يصل الي 205 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 183 كم/ساعة ، وبها قوة تصل الي 110 حصان، ولك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1200 سي سي تيربو .
الفئة الأولي من سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 225 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 370 ألف جنيه .
- سيتروين C4 موديل 2024 :
تتسارع سيارة سيتروين C4 موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية ، وتصل قوتها الي 155 حصان، وبها محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .
الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 415 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 600 ألف جنيه .
- سيتروين C4X موديل 2024 :
تصل قوة سيارة سيتروين C4X موديل 2024 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وقوة 130 حصان .
الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4X موديل 2024 تباع بسعر مليون و 450 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4X موديل 2024 تباع بسعر مليون و 640 ألف جنيه .
- سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 :
تحتاج سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 الي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ن وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 7.4 ثانية، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وقوة 165 حصان .
الفئة الأولي من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 سعرها مليون و 700 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 سعرها مليون و 865 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 سعرها مليون و 940 ألف جنيه .
الفئة الرابعة من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 سعرها 2 مليون و 60 ألف جنيه .