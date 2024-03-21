عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

نزلت نص مليون جنيه ..أسعار سيارات سيتروين 2024 الجديدة

نزلت نص مليون جنيه
نزلت نص مليون جنيه ..أسعار سيارات سيتروين 2024 الجديدة

سوق السيارات المصري يضم باقة مميزة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع أسعار الأوفر برايس نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي ان تلك السيارات تم اتاحتها امام المواطنين لشراء السيارات التي تناسب احتياجاتهم .

تبدأ من 86 ألف جنيه .. أرخص 6 سيارات في السوق المصري

أسعار سيارات JMC بوردينج النقل بعد الزيادات

- سيتروين سي اليزيه موديل 2024 :

نزلت نص مليون جنيه ..أسعار سيارات سيتروين 2024 الجديدة

تحصل سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وبها قوة 115 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 12.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس اوتوماتيك ، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، وبها قوة 115 حصان، و عزم دورانها يصل الي 150 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 188 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 يصل سعرها الي 890 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 يصل سعرها الي 90 ألف جنيه .

- سيتروين C3 موديل 2024 :

نزلت نص مليون جنيه ..أسعار سيارات سيتروين 2024 الجديدة

زودت سيارة سيتروين C3 موديل 2024 بمحرك سعه 1200 سي سي ، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة 110 حصان .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C3 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 55 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C3 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

- سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 :

نزلت نص مليون جنيه ..أسعار سيارات سيتروين 2024 الجديدة

عزم دوران سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 يصل الي 205 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 183 كم/ساعة ، وبها قوة تصل الي 110 حصان، ولك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1200 سي سي تيربو .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 225 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 370 ألف جنيه .

- سيتروين C4 موديل 2024 :

نزلت نص مليون جنيه ..أسعار سيارات سيتروين 2024 الجديدة

تتسارع سيارة سيتروين C4 موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية ، وتصل قوتها الي 155 حصان، وبها محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 415 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 600 ألف جنيه .

- سيتروين C4X موديل 2024 :

نزلت نص مليون جنيه ..أسعار سيارات سيتروين 2024 الجديدة

تصل قوة سيارة سيتروين C4X موديل 2024 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وقوة 130 حصان .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4X موديل 2024 تباع بسعر مليون و 450 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4X موديل 2024 تباع بسعر مليون و 640 ألف جنيه .

- سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 :

نزلت نص مليون جنيه ..أسعار سيارات سيتروين 2024 الجديدة

تحتاج سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 الي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ن وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 7.4 ثانية، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وقوة 165 حصان .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 سعرها مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 سعرها مليون و 865 ألف جنيه .
 

الفئة الثالثة من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 سعرها مليون و 940 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 سعرها 2 مليون و 60 ألف جنيه .

سوق السيارات المصرى سوق السيارات إصدارات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2024 الاوفر برايس سعر صرف الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء.. إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف| ماذا حدث؟

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

مفاجأة ..أوبر في قضية حبيبة الشماع : سائقنا زور مستندات وتلاعب في الأبلكيشن

موعد صرف معاش أبريل

يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل

هيئة الدواء : وقف تداول وتحريز تشغيله دواء شهير لعلاج الحساسية والزكام

محمد عبد المنعم يفاجئ جماهير الأهلي بتصرف صادم يخص المارد الأحمر

مفاجأة .. أوبر تتبرأ من سائقها المتهم بإنهاء حياة حبيبة الشماع

موضوعات متعلقة

خطوات لتجهيز سياراتك للعمل في فصل الربيع ؟

حفاظاً على سلامتك.. نصائح هامة لقيادة السيارة بأمان | تفاصيل

بيستون T77 برو 2024 تباع بهذه الأسعار بعد الانخفاضات

سعر أودي Q6 e-tron الكهربائية بالسوق المصري

أسعار جيتور داشينج 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

سيارات 2024 جديدة تراجعت أسعارها بمصر

سكودا Epiq الكهربائية الجديدة تظهر لأول مرة

خطوات بسيطة للحفاظ على إطارات السيارة؟

ترشيحاتنا

زيلينسكي يناقش تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني مع رئيس الوزراء اليوناني

حكم صيام من لم يغتسل من الجنابة إلا بعد أذان الفجر.. المفتي يوضح

ونش يسقط فوق سيارتين في التجمع

أيتن عامر تكشف مفاجأة عن اسمها في رامز جاب من الآخر.. فيديو

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشوة

نزلت نص مليون جنيه ..أسعار سيارات سيتروين 2024 الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب شهير يقوي الشعر والقلب ويزيد الذكاء

مسلسل كامل العدد بلس1 الحلقة 11.. احتفال جيهان الشماشرجي وصدقي صخر بخطبتهما

التيك توك مقلوب.. حقيقة اختفاء شقيق جبس مصر

معجزة ربانية| توابل مذكورة في القرآن تحمى من أخطر الأمراض حتى السرطان

فيديو

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

موعد صرف معاش أبريل

تقلبات جوية وطقس سيئ يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ