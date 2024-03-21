عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

حفاظاً على سلامتك.. نصائح هامة لقيادة السيارة بأمان | تفاصيل

حفاظاً علي سلامتك
حفاظاً علي سلامتك ..نصائح هامة لقيادة السيارة بأمان

الطقس السيء في فصل الشتاء يعيق حركة السيارات بسبب التحديات التي تواجه السائق خلال القيادة عند نزول الأمطار التي تشهدها البلاد نتيجة انتهاء فصل الشتاء ومن ضمنها عدم وضوح الرؤية، بالإضافة الي عدم القدرة في التحكم بالسيارة .

حفاظاً علي سلامتك ..نصائح هامة لقيادة السيارة بأمان

تبدأ من 86 ألف جنيه .. أرخص 6 سيارات في السوق المصري

أسعار سيارات JMC بوردينج النقل بعد الزيادات

وبالتالي عند قيادة السيارة في تلك الأجواء الغير مستقرة يجب أن يكون السائق علي درجة انتباه كبيرة ، بالإضافة إلي أنه يجب أن يتمتع بالهدوء من أجل السيطرة على السيارة في حال التعرض لأي موقف عند قيادة السيارة علي الطرق السريعة .

- نصائح هامة لقيادة السيارة بأمان :

حفاظاً علي سلامتك ..نصائح هامة لقيادة السيارة بأمان

1- ترك مسافة بينك وبين السيارات الأخرى :

يجب التأكد من الحفاظ على مسافة كافية بين سيارتك والسيارة التي أمامك، وذلك بجانب زيادة المسافة الفاصلة بين السيارات ، لان ذلك يعطي مزيد من الوقت للتفكير والتصرف في حالات الطوارئ.

2- تشغيل أضواء السيارة :

حفاظاً علي سلامتك ..نصائح هامة لقيادة السيارة بأمان

في حالة التحرك بالسيارة خلال الظروف الجوية الغري مستقرة يجب تشغيل مصابيح اضاءة السيارة ، وذلك من أجل تحسين الرؤية ، ويعمل ذلك علي توضيح سياراتك بالنسبة للآخرين علي الطريق .

3- الابتعاد عن الضغط علي الفرامل :

حفاظاً علي سلامتك ..نصائح هامة لقيادة السيارة بأمان

عند السير بالسيارة في الظروف الجوية الغير مستقرة يجب استخدام الفرامل بلطف وتدريجيا لتجنب انزلاق السيارة.

4- السير بسرعات منخفضة :

حفاظاً علي سلامتك ..نصائح هامة لقيادة السيارة بأمان

تقليل سرعة السيارة يعمل علي زيادة فرصة التحكم في السيارة ويقلل من مخاطر الانزلاق .

5- تفادي تجمعات المياه :

حفاظاً علي سلامتك ..نصائح هامة لقيادة السيارة بأمان

عند السير في الظروف الجوية السيئة يجب تجنب الطرق التي تتجمع فيها المياه، لان هذه المناطق تكون عرضة لتجمع المياه العميقة التي تتسبب في فقدان السيطرة على السيارة.

الطقس السيئ حركة السيارات التحديات التي تواجه السائق نزول الأمطار إنتهاء فصل الشتاء فصل الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء.. إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف| ماذا حدث؟

«هتقبض 12 ألف جنيه النهاردة» | الحكومة تفجر مفاجأة لموظفي هذه الدرجة

يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

300 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة يوم 11 رمضان.. وعيار 21 مفاجأة

الإسكندرية تعلن عن إجراء عاجل استعدادًا لموجة طقس سيء وسقوط أمطار

هيئة الدواء : وقف تداول وتحريز تشغيله دواء شهير لعلاج الحساسية والزكام

انخفاضات بنسبة 25%.. مفاجأة سارة بشأن أسعار السيارات| فيديو

موضوعات متعلقة

سيارات 2024 جديدة تراجعت أسعارها بمصر

سكودا Epiq الكهربائية الجديدة تظهر لأول مرة

خطوات بسيطة للحفاظ على إطارات السيارة؟

تتسبب في موتك.. خطورة نقص زيت الفرامل بالسيارة| تفاصيل

مواصفات تويوتا C-HR الكروس أوفر الجديدة

سعر هيونداي أكسنت RB السيدان بعد تراجع الأوفر برايس

أسعار فيات 500e الهاتشباك الكهربائية الجديدة

أسعار سيارات سيات 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

ترشيحاتنا

عقد من الإنجازات.. 50 تكليفًا رئاسيًا و26 قانونًا و12 قرارًا لتمكين المرأة

الشاهدة الثانية بقضية رشوة أسوان الكبرى تفضح رئيس شركة الصرف الصحي بالمحافظة.. فيديو

بحضور وفدي البلدين.. أزمة غزة تتصدّر مباحثات وزير الخارجية مع نظيره الأمريكي|صور

بعد زلزال طوكيو.. بيان مهم للسفارة السعودية في اليابان بشأن سلامة مواطنيها

الميراث الأبرز.. 8 تشريعات أثلجت صدور سيدات مصر في عيد الأم

شاهدة في قضية رشوة مياه أسوان: أنا مشوفتش عشيقة المدير نهائيًا| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد الأم| تفاصيل أول احتفال في التاريخ وكيف تحول إلى العالمية؟

حيل لعلاج الصداع في نهار رمضان

إذا رأيته اقترب منه.. مضيفة جوية تكشف سر وجود مثلث أسود في الطائرة

بطريقة خاصة.. تاريخ احتفال جوجل بعيد الأم من كل عام| شاهد كيف

فيديو

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ