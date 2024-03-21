حفاظاً على سلامتك.. نصائح هامة لقيادة السيارة بأمان | تفاصيل

الطقس السيء في فصل الشتاء يعيق حركة السيارات بسبب التحديات التي تواجه السائق خلال القيادة عند نزول الأمطار التي تشهدها البلاد نتيجة انتهاء فصل الشتاء ومن ضمنها عدم وضوح الرؤية، بالإضافة الي عدم القدرة في التحكم بالسيارة .

حفاظاً علي سلامتك ..نصائح هامة لقيادة السيارة بأمان

وبالتالي عند قيادة السيارة في تلك الأجواء الغير مستقرة يجب أن يكون السائق علي درجة انتباه كبيرة ، بالإضافة إلي أنه يجب أن يتمتع بالهدوء من أجل السيطرة على السيارة في حال التعرض لأي موقف عند قيادة السيارة علي الطرق السريعة .

- نصائح هامة لقيادة السيارة بأمان :

حفاظاً علي سلامتك ..نصائح هامة لقيادة السيارة بأمان

1- ترك مسافة بينك وبين السيارات الأخرى :

يجب التأكد من الحفاظ على مسافة كافية بين سيارتك والسيارة التي أمامك، وذلك بجانب زيادة المسافة الفاصلة بين السيارات ، لان ذلك يعطي مزيد من الوقت للتفكير والتصرف في حالات الطوارئ.

2- تشغيل أضواء السيارة :

حفاظاً علي سلامتك ..نصائح هامة لقيادة السيارة بأمان

في حالة التحرك بالسيارة خلال الظروف الجوية الغري مستقرة يجب تشغيل مصابيح اضاءة السيارة ، وذلك من أجل تحسين الرؤية ، ويعمل ذلك علي توضيح سياراتك بالنسبة للآخرين علي الطريق .

3- الابتعاد عن الضغط علي الفرامل :

حفاظاً علي سلامتك ..نصائح هامة لقيادة السيارة بأمان

عند السير بالسيارة في الظروف الجوية الغير مستقرة يجب استخدام الفرامل بلطف وتدريجيا لتجنب انزلاق السيارة.

4- السير بسرعات منخفضة :

حفاظاً علي سلامتك ..نصائح هامة لقيادة السيارة بأمان

تقليل سرعة السيارة يعمل علي زيادة فرصة التحكم في السيارة ويقلل من مخاطر الانزلاق .

5- تفادي تجمعات المياه :

حفاظاً علي سلامتك ..نصائح هامة لقيادة السيارة بأمان

عند السير في الظروف الجوية السيئة يجب تجنب الطرق التي تتجمع فيها المياه، لان هذه المناطق تكون عرضة لتجمع المياه العميقة التي تتسبب في فقدان السيطرة على السيارة.