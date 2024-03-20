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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 86 ألف جنيه .. أرخص 6 سيارات في السوق المصري

أرخص سيارة
أرخص سيارة

في عالم السيارات، يبحث العديد من الأشخاص عن سيارة بسعر معقول وإمكانيات جيدة تلبي احتياجاتهم اليومية. 

وفي السوق المصري، يمكن العثور على العديد من السيارات المستعملة بأسعار تبدأ من أقل من 200 ألف جنيه. إليكم مجموعة متنوعة من هذه السيارات:

1. تويوتا كورولا 1992:

 تتميز سيارة تويوتا كورولا موديل 1992 بمحرك سعة 1600 سي سي، بقوة 92 حصانا، وعزم أقصى للدوران 121 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.

وتبلغ سرعة السيارة القصوى 175 كم/ ساعة، وتستهلك السيارة 7.8 لتر لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

 يتراوح سعرها في السوق المصري بين 120 إلى 135 ألف جنيه.

 

2. رينو ميجان 2004:

   - مزودة بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 115 حصانا، بنظام الحقن متعدد النقاط للوقود، وناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، كما تتوفر بنسخ مزودة بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4.

يتراوح سعرها بين 160 إلى 170 ألف جنيه حسب حالتها.

 

3. نيسان تيدا موديل 2006:

تتميز السيارة بمحرك 4 أسطوانات متتالية بسعة 1.6 لتر - دفع بالعجلات الأمامية. علبة السرعة. يدوي 5 سرعات/أوتوماتيك 4 سرعات. قوة المحرك. 110 حصان. العزم. 153 نيوتن متر. 

* يتراوح سعرها بين 140 إلى 160 ألف جنيه.

 

4. ميتسوبيشي لانسر موديل 2005:

سيارة سيدان مزودة بمحرك يحقق استهلاك وقود اقتصادي وهو محرك 4 سلندر بعمود كاملة علوي من 16 صمام سعة 1300 سي سي بقوة 88 حصان وعزم دوران 11.8 كجم-متر مع حقن الكتروني للوقود متعدد النقاط.

سعرها يتراوح بين 170 إلى 190 ألف جنيه.

 

5. بروتون ويرا 2004:

 من إنتاج شركة بروتون الماليزية، بمحركات مختلفة، وسعرها يتراوح بين 86 إلى 115 ألف جنيه.

 

6. جيلي إمجراند EC 7 2013:

 

سيارة صينية الصنع بسعر مناسب، حيث يتراوح سعرها بين 140 إلى 160 ألف جنيه.

تلك السيارات تمثل خيارات ممتازة لأولئك الذين يبحثون عن سيارة مستعملة بأسعار معقولة وأداء جيد، مما يجعلها خيارات قيمة في سوق السيارات المصري.

ارخص سيارة السوق المصري سيارات تويوتا نيسان

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