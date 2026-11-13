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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسين لبيب: ممدوح عباس أفنى حياته بالكامل في خدمة الزمالك

ممدوح عباس
ممدوح عباس

تحدث الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الدور الذي يقوم به المهندس ممدوح عباس، الرئيس الشرفي للقلعة البيضاء، ومدى تدخله في إدارة شؤون النادي واتخاذ القرارات، مشيدًا بالدعم الكبير والتضحيات التي قدمها عباس من أجل مساندة النادي خلال السنوات الماضية.

أكد حسين لبيب، أن ممدوح عباس يُعد واحدًا من أبرز الشخصيات المنتمية لنادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه يقدم دعمًا مستمرًا للنادي دون انتظار أي مقابل، ولا يتدخل في القرارات الإدارية التي يتخذها مجلس الإدارة.

وقال رئيس الزمالك، خلال تصريحاته ببرنامج «ملعب أون»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر قناة «أون سبورت»، إن عباس أفنى حياته بالكامل في خدمة القلعة البيضاء، وقدم الكثير من التضحيات من أجل مصلحة النادي.

وأضاف لبيب أن مجلس الإدارة يحرص على الاستماع إلى آراء الرئيس الشرفي والاستفادة من خبراته، حيث تتم استشارته في العديد من الملفات والقضايا المتعلقة بالنادي، مؤكدًا أن ذلك يأتي تقديرًا لدوره ومكانته الكبيرة داخل الزمالك.

وحرص رئيس القلعة البيضاء على توجيه الشكر لممدوح عباس، تقديرًا لمساندته المالية المتواصلة، بعدما قدم تبرعات مالية كبيرة ساهمت في دعم النادي ومساعدته على تجاوز العديد من الأزمات، مشددًا على أن ما يقدمه يعكس حبه وانتماءه للزمالك.

موقف الزمالك من أزمة إيقاف القيد قبل انتقالات يناير

على جانب آخر، تطرق حسين لبيب إلى أزمة إيقاف القيد التي تواجه نادي الزمالك، وتأثيرها المحتمل على تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح لبيب أن الترجمة لا علاقة لها بعقوبة إيقاف القيد التأديبية في قضية اللاعب صلاح مصدق، مؤكدًا أن إدارة النادي تبذل أقصى ما لديها من جهود من أجل إنهاء الأزمة ورفع العقوبة قبل فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن النادي ينتظر تحديد المحكمة الرياضية موعدًا لنظر القضية، على أمل الوصول إلى حل يسمح للفريق بإبرام صفقات جديدة وتدعيم قائمته خلال المرحلة المقبلة.

ممدوح عباس الزمالك حسين لبيب اخبار الرياضة

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