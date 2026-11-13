بمشاركة نجوم الأهلي والزمالك.. ختام فعاليات بطولة الألعاب الإلكترونية لكرة القدم| صور

اختتمت فعاليات بطولة الألعاب الإلكترونية والبلايستيشن لكرة القدم بمركز المعارض الدولية في التجمع الخامس.

وجاءت البطولة هذا العام وسط أجواء مميزة بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الكرة المصرية، الذين أضافوا حضورًا خاصًا للحدث.

وسجلت البطولة حضورًا جماهيريًا لافتًا وتفاعلًا كبيرًا مع مشاركة مميزة للعديد من النجوم في مقدمتهم الإعلامي مدحت شلبي، محمد بركات نجم الأهلي السابق، حسين الشحات نجم النادي الأهلي، مصطفى زيكو نجم نادي بيراميدز ومنتخب مصر، بجانب نجمي نادي الزمالك ناصر منسي وسيف جعفر.

وحرص النجوم على متابعة منافسات البطولة وتشجيع المتسابقين وسط أجواء مليئة بالحماس وروح التحدي.

أُقيمت البطولة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك على هامش معرض Cairo ICT 2026، أحد أكبر الفعاليات التكنولوجية في المنطقة.

وخاض نجوم الكرة المصرية مباريات استعراضية مع المشاركين المتأهلين للنهائيات بجانب خوض مباريات استعراضية مع بعضهم البعض بتعليق متميز من مدحت شلبي والذي علق كذلك على المباراة النهائية للبطولة.

وتم تقديم مجموعة من الجوائز المميزة للفائزين بالمراكز الأولى، وسط أجواء مبهجة من المشاركين والمتابعين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية

كما أبدى المشاركون في البطولة سعادتهم الكبيرة بالمشاركة أمام نجوم الكرة المصرية، مؤكدين أن وجودهم أضاف روحا من التحدي والإثارة لتحقيق الذات، ومستوى مختلفًا من المنافسة والمتعة والترفيه.