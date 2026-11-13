قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عالم زلازل: إسرائيل على أعتاب كارثة مدمرة
20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.. أمريكا تلاحق إيرانيا حاول اغتيال مسؤولين سابقين
فضل قراءة سورة السجدة في فجر يوم الجمعة.. تعرف عليه
أقل سعر دولار في البنوك الآن
محاكمة 59 متهما بخلية التجمع الأول الإرهابية.. غدا
لو خارج أو مسافر .. خريطة طقس الجمعة و"تحذير الـ5 ساعات" على الطرق
بمكالمات فيديو مزيفة.. قراصنة كوريا الشمالية ينهبون 400 مليون دولار من العملات المشفرة
حسين لبيب: الأهلي والزمالك طرفا المنافسة على الدوري.. وبيراميدز ليس المنافس الأول
عيار 21 يتراجع 1750 جنيها من القمة.. انهيار غير مسبوق في أسعار الذهب
مرشح الرئاسة الفرنسية يتحدى إسرائيل: لم أطلب دخول أراضيكم.. وسندين الإبادة في غزة
رقم قياسي منذ عقود.. عجز الميزانية الأمريكية يقفز إلى 404 مليارات دولار في أكتوبر
ثقافة الفنانين لها دور مهم.. محمد العدل يسخر من رمضان والعوضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة نجوم الأهلي والزمالك.. ختام فعاليات بطولة الألعاب الإلكترونية لكرة القدم| صور

نجوم كرة الدورة
نجوم كرة الدورة
حمزة شعيب

اختتمت فعاليات بطولة الألعاب الإلكترونية والبلايستيشن لكرة القدم بمركز المعارض الدولية في التجمع الخامس.

وجاءت البطولة هذا العام وسط أجواء مميزة بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الكرة المصرية، الذين أضافوا حضورًا خاصًا للحدث.

وسجلت البطولة حضورًا جماهيريًا لافتًا وتفاعلًا كبيرًا مع مشاركة مميزة للعديد من النجوم في مقدمتهم الإعلامي مدحت شلبي، محمد بركات نجم الأهلي السابق، حسين الشحات نجم النادي الأهلي، مصطفى زيكو نجم نادي بيراميدز ومنتخب مصر، بجانب نجمي نادي الزمالك ناصر منسي وسيف جعفر.

وحرص النجوم على متابعة منافسات البطولة وتشجيع المتسابقين وسط أجواء مليئة بالحماس وروح التحدي.

أُقيمت البطولة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك على هامش معرض Cairo ICT 2026، أحد أكبر الفعاليات التكنولوجية في المنطقة.

وخاض نجوم الكرة المصرية مباريات استعراضية مع المشاركين المتأهلين للنهائيات بجانب خوض مباريات استعراضية مع بعضهم البعض بتعليق متميز من مدحت شلبي والذي علق كذلك على المباراة النهائية للبطولة.

وتم تقديم مجموعة من الجوائز المميزة للفائزين بالمراكز الأولى، وسط أجواء مبهجة من المشاركين والمتابعين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية

كما أبدى المشاركون في البطولة سعادتهم الكبيرة بالمشاركة أمام نجوم الكرة المصرية، مؤكدين أن وجودهم أضاف روحا من التحدي والإثارة لتحقيق الذات، ومستوى مختلفًا من المنافسة والمتعة والترفيه.

نجوم الرياضة بيراميدز الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

بعد قرار الحكومة.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة ورفع المرتبات مجددًا

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب

الذهب ينهار.. 215 جنيها تراجعا جديدا في الصاغة الآن

سعر الذهب

عيار 21 يتراجع 1750 جنيها من القمة.. انهيار غير مسبوق في أسعار الذهب

حالة الطقس

الجو هيقلب في ثواني.. لو خارج أو مسافر بكرة الجمعة خلي بالك من "5 ساعات" على الطرق

ارتفاع سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري في البنوك

الدولار يرتفع فجأة في البنوك .. وأعلى سعر للشراء في هذا البنك

محمد رمضان وأحمد العوضي

بلبل العرب.. تلاسن بين محمد رمضان وأحمد العوضي: أوزع لحمة أبرك من لبس البدلة

حسام عبد المجيد

مفاجأة في عرض الأهلي لضم حسام عبد المجيد خلال الميركاتو الشتوي

ترشيحاتنا

الطبيب احمد رتيب

أب لطفل لم يكمل عامه الأول.. زميل طبيب المنيا أحمد رتيب يكشف تفاصيل مؤثرة عن حياته

المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية

تحت رعاية الرئيس السيسي.. اختتام المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم

مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية و"الألكسو" يطلقان منصة "معجم المصطلحات العربية الموحدة"

بالصور

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق.. هل يعالج الحموضة ويساعد على التنحيف؟

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق
فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق
فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق

ليس مجرد حب للنظافة والترتيب.. أعراض الوسواس القهري وأنواعه وأسبابه وطرق علاجه

الوسواس القهري
الوسواس القهري
الوسواس القهري

دراسة تحذر: جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

العمل بدوام جزئي يقلل خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن بنسبة 38%.. دراسة تكشف السر

علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد