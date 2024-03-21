بيستون T77 برو 2024 تباع بهذه الأسعار بعد الانخفاضات

يمتلئ سوق السيارات المصري بالكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافرت تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي إصدارات جديدة وبمميزات متطورة ، وذلك بعدما تراجعت أسعار الاوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السيارات الجديدة نتيجة عمد استقرار سعر الدولار .

أسعار بيستون T77 PRO موديل 2024 بعد انخفاضات الأوفر برايس

- أبعاد بيستون T77 PRO الجديدة :

أسعار بيستون T77 PRO موديل 2024 بعد انخفاضات الأوفر برايس

تأتي سيارة بيستون T77 PRO موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4525 مم، وعرض 1845 مم، وارتفاع 1615 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .

- محرك بيستون T77 PRO موديل 2024 :

أسعار بيستون T77 PRO موديل 2024 بعد انخفاضات الأوفر برايس

سعه خزان وقود سيارة بيستون T77 PRO موديل 2024 يصل إلي 45 لتر ، وتحتاج الي 7.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة 169 حصان، ويصل عزم دورانها الي 258 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 192 كم/ساعة .

- أسعار بيستون T77 PRO موديل 2024 بعد انخفاضات الأوفر برايس :

أسعار بيستون T77 PRO موديل 2024 بعد انخفاضات الأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة بيستون T77 PRO موديل 2024 تباع بسعر مليون و 115 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيستون T77 PRO موديل 2024 تباع بسعر مليون و 205 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بيستون T77 PRO موديل 2024 تباع بسعر مليون و 285 ألف جنيه .