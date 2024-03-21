بيستون T77 برو 2024 تباع بهذه الأسعار بعد الانخفاضات

يمتلئ سوق السيارات المصري بالكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافرت تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي إصدارات جديدة وبمميزات متطورة ، وذلك بعدما تراجعت أسعار الاوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السيارات الجديدة نتيجة عمد استقرار سعر الدولار .
- أبعاد بيستون T77 PRO الجديدة :
تأتي سيارة بيستون T77 PRO موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4525 مم، وعرض 1845 مم، وارتفاع 1615 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .
- محرك بيستون T77 PRO موديل 2024 :
سعه خزان وقود سيارة بيستون T77 PRO موديل 2024 يصل إلي 45 لتر ، وتحتاج الي 7.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة 169 حصان، ويصل عزم دورانها الي 258 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 192 كم/ساعة .
- أسعار بيستون T77 PRO موديل 2024 بعد انخفاضات الأوفر برايس :
الفئة الأولي من سيارة بيستون T77 PRO موديل 2024 تباع بسعر مليون و 115 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة بيستون T77 PRO موديل 2024 تباع بسعر مليون و 205 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة بيستون T77 PRO موديل 2024 تباع بسعر مليون و 285 ألف جنيه .