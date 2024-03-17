يقدم الصانع الصيني عددا كبيرا من السيارات داخل السوق المصري، والتي تتنوع بحسب العلامات التجارية، والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب اختلاف التصميمات الخارجية، ومنها عائلة السيارات الرياضية من فئة الكروس اوفر أو الـ SUV.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني في مصر "بالأسعار".

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني

1 - جاك JS4 موديل 2024

تعتمد جاك JS4 موديل 2024 فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 147 حصان و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك، وبينما تصل سرعتها القصوى إلى 170 كيلومتر في الساعة.

تقدم السيارة جاك JS4 موديل 2024 بسعر 1,279,900 جنيه.

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني

2 – شيري تيجو 3 موديل 2024

تأتي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 125 حصانا، و 160 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

يبلغ سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 الرسمي نحو 955 ألف جنيه.

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني

3 – ام جي ZS موديل 2024

تنتج السيارة ام جي ZS موديل 2024 قوة قدرها 119 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، حيث دعمت بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء 4 غيارات، وبهذه القدرات تصل السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، بينما تستهلك نحو 5.8 لترًا من الوقود لكل 100 كيلومتر.

تتراوح الأسعار الرسمية للسيارة ام جي ZS موديل 2024 بين 1,150,000 جنيه و 1,200,000 جنيه.

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني

4 - جيتور X70 PLUS موديل 2024

تستمد السيارة جيتور X70 PLUS موديل 2024 قوتها من محرك 1500 سي سي، يضخ 156 حصان، و230 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات 6 غيار طراز DSG، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.

تقدم السيارة جيتور X70 PLUS موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 1,539,000 جنيه.

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني

5 – شيري تيجو 7 موديل 2024

دعمت السيارة بمحرك 1500 CC تيربو، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 145 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، واستهلاك وقود يبلغ 6.3 لتر عندما تخوض السيارة مسافات إجمالية قدرها 100 كم.

تتراوح أسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 بين 1,125,000 جنيه و 1,185,000 جنيه.