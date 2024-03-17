عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني في مصر .. بالأسعار

5 سيارات رياضية يقدمها
5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني

يقدم الصانع الصيني عددا كبيرا من السيارات داخل السوق المصري، والتي تتنوع بحسب العلامات التجارية، والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب اختلاف التصميمات الخارجية، ومنها عائلة السيارات الرياضية من فئة الكروس اوفر أو الـ SUV.

هيونداي توسان "كسر زيرو" 2023 للبيع بهذا السعر

أرخص بـ 170 ألف جنيه..أصغر سيارة رياضية في مصر "كسر زيرو" اعرف بكام

كيا سبورتاج "هاي لاين" 2024 كسر زيرو .. اعرف سعرها

تويوتا كورولا "كسر زيرو" 2024 .. للبيع بهذا السعر

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني في مصر "بالأسعار".

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني

1 - جاك JS4 موديل 2024 

 

تعتمد جاك JS4 موديل 2024 فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 147 حصان و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك، وبينما تصل سرعتها القصوى إلى 170 كيلومتر في الساعة.

 

تقدم السيارة جاك JS4 موديل 2024 بسعر 1,279,900 جنيه.

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني

2 – شيري تيجو 3 موديل 2024 

 

تأتي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة  125 حصانا، و 160 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

 

يبلغ سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 الرسمي نحو 955 ألف جنيه.

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني

3 – ام جي ZS موديل 2024 

 

تنتج السيارة ام جي ZS موديل 2024 قوة قدرها 119 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، حيث دعمت بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء 4 غيارات، وبهذه القدرات تصل السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، بينما تستهلك نحو 5.8 لترًا من الوقود لكل 100 كيلومتر.

 

تتراوح الأسعار الرسمية للسيارة ام جي ZS موديل 2024 بين 1,150,000 جنيه و 1,200,000 جنيه.

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني

4 - جيتور X70 PLUS موديل 2024 

 

تستمد السيارة جيتور X70 PLUS موديل 2024 قوتها من محرك 1500 سي سي، يضخ 156 حصان، و230 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات 6 غيار طراز DSG، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.

 

تقدم السيارة جيتور X70 PLUS موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 1,539,000 جنيه. 

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني

5 – شيري تيجو 7 موديل 2024 

 

دعمت السيارة بمحرك 1500 CC تيربو، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 145 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، واستهلاك وقود يبلغ 6.3 لتر عندما تخوض السيارة مسافات إجمالية قدرها 100 كم.

 

تتراوح أسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 بين 1,125,000 جنيه و 1,185,000 جنيه.

سيارات SUV 5 سيارات رياضية سيارات رياضية سيارات صينية أسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صراع مع المرض اللعين .. الموت يفجع نجم مسرح مصر

محمد فؤاد ينهار في عزاء حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر .. فيديو

الأشعة تثبت إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

4 عمارات في ساعتين| شاهد عيان يكشف سببًا مثيرا لـ حريق استوديو الأهرام

حالته صعبة جدا| نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن اللاعب أحمد رفعت

راتب خيالي يزيد سنويًا | 3 أسباب لتجديد عقد طاهر محمد طاهر 3 مواسم في الأهلي

صفقة غير متوقعة على رادار الأهلي .. تعرف عليها

سقوط كونتينر من فوق تريلا على طريق شبرا بنها الحر دون إصابات

موضوعات متعلقة

أسعار 5 سيارات رياضية في مصر .. منها سبورتاج و MG

بأقل سعر.. اركب ميتسوبيشي لانسر بوما "أوتوماتيك"

السعر الرسمي لـ"ام جي 6" 2024 في مصر.. الأسرع في فئتها

هيونداي النترا HD موديل 2022 .. بأرخص سعر للمستعمل

رخص 100 ألف جنيه.. أسعار ميكروباص فوتون C2 الجديدة

سيارة أوتوماتيك موديل 2022 بأرخص سعر في مصر

أسعار سكودا كودياك 2024 الرسمية في مصر

ميتسوبيشي إكسابندر تتصدر مبيعات فئة الـ 7 راكب .. كم يبلغ سعرها ؟

ترشيحاتنا

أشرف ناجي يتهم اللجنة المؤقتة لاتحاد الشطرنج بالاستيلاء على مليون يورو

دعاء اليوم السابع من رمضان 2024 لقضاء الديون.. النبي أوصى بـ15 كلمة

ميدو: جوميز مدير فني مميز ويستحق الدعم والمساندة

بدون الشعور بالإرهاق من الصيام.. عناصر السحور المثالي في رمضان

إصابة جندي سوري في هجوم صاروخي إسرائيلي

حتحوت يكشف تفاصيل حديث إبراهيم حسن مع محمد هاني في معسكر المنتخب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على صفحة والده.. محمد هاني الناظر يعرض وصفة طبية للشعر

ربنا ما يوريكي.. أروى جودة ترد على إحدى متابعيها بعد انتقاد شكلها

احترس.. الإسراف في هذا المشروب يهدّدك بأضرار خطيرة

باسم غريب.. فاكهة مذكورة في القرآن لايعرفها كثيرون وتعالج أخطر الأمراض|تعرف عليها

فيديو

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد نجلها.. فيديو

حسن عبد الفتاح يعلن مفاجأة لجمهوره في عيد الفطر 2024 | خاص

مسئولة قعدتني 5 سنين وهدخل الجنة بسبب ابني .. ماذا قالت مها أحمد عن فترة غيابها وابنها؟

منع نجوى فؤاد من الحركة وهذه أمنياتها بعد التاريخ الفني الطويل.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ