عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد تراجع الأوفر برايس.. سعر سوبارو فورستر 2024 بالسوق المصري

سعر سوبارو فورستر
سعر سوبارو فورستر موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بعدما استقرت أسعار صرف الدولار ، مما ادي الي تراجع الاوفر برايس الذى تم وضعة علي السيارات وكانت بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار ، اما الان وبعد استقرار أسعار الطرازات الجديدة فيوجد العديد من الإصدارات بالسوق المصري من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات مميزة .

سعر سوبارو فورستر موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس بالسوق المصري

بعد تراجع الأوفر برايس .. سيارات صينية 2024 متوافرة بمصر

أسعار سيارات سيات 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

- محرك سوبارو فورستر موديل 2024 :

سعر سوبارو فورستر موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس بالسوق المصري

سعه خزان وقود سوبارو فورستر موديل 2024 يصل الي 63 لتر ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة 156 حصان، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.3 ثانية .

- وسائل الأمان بـ سوبارو فورستر :

سعر سوبارو فورستر موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس بالسوق المصري

تحتيو سيارة سوبارو فورستر موديل 2024 علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات للركن، ووسائد هوائية ، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني .

- سعر سوبارو فورستر موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس بالسوق المصري :

سعر سوبارو فورستر موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس بالسوق المصري

تتوافر سيارة سوبارو فورستر موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بعد تراجع الأوفر برايس بفئة واحدة يصل سعرها الجديد الي 2 مليون و 695 ألف جنيه .

سوبارو طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة أسعار صرف الدولار الاوفر برايس سعر سوبارو فورستر موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدمير واجهات المنازل| شاهد عيان يروي تفاصيل حريق محطة الصرف الصحي بالمرج

من تلك الثانية| مشاهد لبداية انتقال النيران في الغاز بمحطة الصرف الصحي بالمرج الجديدة

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

بيان عاجل من المستشفى المُعالج للاعب أحمد رفعت نجم فيوتشر

نسي محمد صلاح.. أحمد موسى يوجه سؤالًا مثيرا للجدل بشأن تصريحات حسام حسن

نهاية قاسية لدجال ووالد فتاة الجيزة.. قدم جسد ابنته قربانا للجن ووقف يشاهدها

بتوجيهات رئاسية| انخفاض أسعار 25 سلعة بالأسواق.. اعرفها وشوف وصلت كام؟

فيه لاعيبة اتكشفت.. ميدو ينتقد أداء منتخب مصر أمام كرواتيا

موضوعات متعلقة

فيات تيبو الجديدة تباع بهذا السعر بعد تراجع الأوفر برايس

بعد تراجع الأوفر برايس .. سيارات صينية 2024 متوافرة بمصر

شاهد| جي ام سي يوكن دينالي 2025 الفيس ليفت

بيجو 3008 العائلية 2024 تباع بهذه الأسعار بعد التخفيضات

خطوات بسيطة لـ ضبط مرايات السيارة الجانبية

أسعار بيجو 408 الجديدة بالسوق المحلي

أسعار إم جي 5 الجديدة 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس

بعد التخفيضات.. سعر تويوتا كورولا 2024 في السوق المصرية

ترشيحاتنا

رئيس وزراء فلسطين الجديد يتولى منصب أخر وهذا هو موعد أداء اليمين

شاهد.. هدوء لجان امتحانات شهر مارس بمدارس القاهرة في يومها الثاني

إلغاء كافة المزلقانات.. وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع مترو الإسكندرية

الري توقع بروتوكول مع الشباب والرياضة لنشر التوعية المائية بين المواطنين

الصحة: وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين من أهم أهداف قانون التأمين الشامل

لموظفي القطاع الخاص.. ضوابط جديدة للحصول على إجازة الأعياد وأداء العمرة في القانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوبين سمن .. طريقة عمل الكحك الدايب زي المحلات

ماجد المصري يغازلها.. شاهد إطلالة رانيا ابو النصر بضفيرة طويلة

بعيد الفطر.. عمرو يوسف فى مواجهة كوميديا هشام ماجد وعلي ربيع والفيشاوى

بمقدم 25 ألف جنيه| كيف تحصل على شقة سكنية كاملة التشطيب؟.. إلحق قدم

فيديو

عفريت رخيص.. حمادة هلال يداعب حمزة العيلى في كواليس مسلسل المداح

بعيد الفطر.. عمرو يوسف فى مواجهة كوميديا هشام ماجد وعلي ربيع والفيشاوى

صفع الوجه والضرب بالحذاء.. مدربون اعتدوا على لاعبيهم آخرهم المدير الفني للجزائر

بحبك يا شيماء.. ليلى أحمد زاهر تعلق على مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ