بعد تراجع الأوفر برايس.. سعر سوبارو فورستر 2024 بالسوق المصري

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بعدما استقرت أسعار صرف الدولار ، مما ادي الي تراجع الاوفر برايس الذى تم وضعة علي السيارات وكانت بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار ، اما الان وبعد استقرار أسعار الطرازات الجديدة فيوجد العديد من الإصدارات بالسوق المصري من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات مميزة .

سعر سوبارو فورستر موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس بالسوق المصري

- محرك سوبارو فورستر موديل 2024 :

سعر سوبارو فورستر موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس بالسوق المصري

سعه خزان وقود سوبارو فورستر موديل 2024 يصل الي 63 لتر ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة 156 حصان، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.3 ثانية .

- وسائل الأمان بـ سوبارو فورستر :

سعر سوبارو فورستر موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس بالسوق المصري

تحتيو سيارة سوبارو فورستر موديل 2024 علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات للركن، ووسائد هوائية ، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني .

- سعر سوبارو فورستر موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس بالسوق المصري :

سعر سوبارو فورستر موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس بالسوق المصري

تتوافر سيارة سوبارو فورستر موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بعد تراجع الأوفر برايس بفئة واحدة يصل سعرها الجديد الي 2 مليون و 695 ألف جنيه .