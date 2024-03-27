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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

فيات تيبو الجديدة تباع بهذا السعر بعد تراجع الأوفر برايس

أسعار فيات تيبو موديل
أسعار فيات تيبو موديل 2023 بعد تراجع الأوفر برايس بمصر

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2023 ، وذلك بعدما تراجعت قيمة الأوفر برايس التي يتم وضعها علي السعر الأصلي للسيارة ، وجاء ذلك بسبب استقرار سعر صرف الدولار ، ومن ضمن الطرازات التي تراجعت أسعارها فيات تيبو موديل 2023 .

أسعار فيات تيبو موديل 2023 بعد تراجع الأوفر برايس بالسوق المصري

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- أبعاد فيات تيبو موديل 2023 :

أسعار فيات تيبو موديل 2023 بعد تراجع الأوفر برايس بالسوق المصري

تتوافر سيارة فيات تيبو موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4540 مم، وعرض 1790 مم، وارتفاع 1490 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2636 مم .

- محرك فيات تيبو الجديدة :

أسعار فيات تيبو موديل 2023 بعد تراجع الأوفر برايس بالسوق المصري

سعه خزان وقود فيات تيبو موديل 2023 يصل الي 45 لتر ، وتتسارع من وضوع السكن وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.2 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتنتج قوة 110 حصان، وعزم دوران يصل الي 152 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 192 كم/ساعة .

- أسعار فيات تيبو موديل 2023 بعد تراجع الأوفر برايس بالسوق المصري :

أسعار فيات تيبو موديل 2023 بعد تراجع الأوفر برايس بالسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة فيات تيبو موديل 2023 يصل سعرها الي 825 ألف جنيه ، بعد تراجع الأوفر برايس .

الفئة الثانية من سيارة فيات تيبو موديل 2023 يصل سعرها الي 910 ألف جنيه، بعد تراجع الأوفر برايس .

الفئة الثالثة من سيارة فيات تيبو موديل 2023 تباع بسعر 950 ألف جنيه ، بعد تراجع الأوفر برايس .

الفئة الرابعة من سيارة فيات تيبو موديل 2023 تباع بسعر 975 ألف جنيه، بعد تراجع الأوفر برايس .

 

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