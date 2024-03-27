فيات تيبو الجديدة تباع بهذا السعر بعد تراجع الأوفر برايس

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2023 ، وذلك بعدما تراجعت قيمة الأوفر برايس التي يتم وضعها علي السعر الأصلي للسيارة ، وجاء ذلك بسبب استقرار سعر صرف الدولار ، ومن ضمن الطرازات التي تراجعت أسعارها فيات تيبو موديل 2023 .
- أبعاد فيات تيبو موديل 2023 :
تتوافر سيارة فيات تيبو موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4540 مم، وعرض 1790 مم، وارتفاع 1490 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2636 مم .
- محرك فيات تيبو الجديدة :
سعه خزان وقود فيات تيبو موديل 2023 يصل الي 45 لتر ، وتتسارع من وضوع السكن وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.2 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتنتج قوة 110 حصان، وعزم دوران يصل الي 152 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 192 كم/ساعة .
- أسعار فيات تيبو موديل 2023 بعد تراجع الأوفر برايس بالسوق المصري :
الفئة الأولي من سيارة فيات تيبو موديل 2023 يصل سعرها الي 825 ألف جنيه ، بعد تراجع الأوفر برايس .
الفئة الثانية من سيارة فيات تيبو موديل 2023 يصل سعرها الي 910 ألف جنيه، بعد تراجع الأوفر برايس .
الفئة الثالثة من سيارة فيات تيبو موديل 2023 تباع بسعر 950 ألف جنيه ، بعد تراجع الأوفر برايس .
الفئة الرابعة من سيارة فيات تيبو موديل 2023 تباع بسعر 975 ألف جنيه، بعد تراجع الأوفر برايس .