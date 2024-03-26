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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بيجو 3008 العائلية 2024 تباع بهذه الأسعار بعد التخفيضات

بيجو 3008 العائلية
بيجو 3008 العائلية 2024 تباع بهذه الأسعار بعد التخفيضات

يمتلئ سوق السيارات المصري بالكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءت تلك السيارات بمختلف فئاتها سواء كانت سيدان او هاتشباك او SUV ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في اقتناء سيارات جديدة وبتكنولوجيات متطورة ومن ضمن تلك السيارات التي انتشرت بالسوق المصري بعد تراجع الأوفر برايس بيجو 3008 موديل 2024 .

 بيجو 3008 العائلية 2024 تباع بهذه الأسعار بعد التخفيضات

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- محرك بيجو 3008 موديل 2024 :

 بيجو 3008 العائلية 2024 تباع بهذه الأسعار بعد التخفيضات

تحتاج سيارة بيجو 3008 موديل 2024 الي 5.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضوع السكون في 8.9 ثانية، ولك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 53 لتر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر ، وقوة 165 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 206 كم/ساعة .

- وسائل الأمان بـ بيجو 3008 موديل 2024 :

 بيجو 3008 العائلية 2024 تباع بهذه الأسعار بعد التخفيضات

زودت سيارة بيجو 3008 موديل 2024 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها ، نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية ، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP .

- أسعار بيجو 3008 موديل 2024 بعد التخفيضات :

 بيجو 3008 العائلية 2024 تباع بهذه الأسعار بعد التخفيضات

الفئة الأولي من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 959 ألف جنيه ، والفئة الثانية يصل سعرها الي 2 مليون و 99 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 2 مليون و 269 ألف جنيه، والفئة الرابعة سعرها 2 مليون و 279 ألف جنيه .

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