يمتلئ سوق السيارات المصري بالكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءت تلك السيارات بمختلف فئاتها سواء كانت سيدان او هاتشباك او SUV ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في اقتناء سيارات جديدة وبتكنولوجيات متطورة ومن ضمن تلك السيارات التي انتشرت بالسوق المصري بعد تراجع الأوفر برايس بيجو 3008 موديل 2024 .

بيجو 3008 العائلية 2024 تباع بهذه الأسعار بعد التخفيضات

- محرك بيجو 3008 موديل 2024 :

بيجو 3008 العائلية 2024 تباع بهذه الأسعار بعد التخفيضات

تحتاج سيارة بيجو 3008 موديل 2024 الي 5.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضوع السكون في 8.9 ثانية، ولك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 53 لتر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر ، وقوة 165 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 206 كم/ساعة .

- وسائل الأمان بـ بيجو 3008 موديل 2024 :

بيجو 3008 العائلية 2024 تباع بهذه الأسعار بعد التخفيضات

زودت سيارة بيجو 3008 موديل 2024 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها ، نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية ، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP .

- أسعار بيجو 3008 موديل 2024 بعد التخفيضات :

بيجو 3008 العائلية 2024 تباع بهذه الأسعار بعد التخفيضات

الفئة الأولي من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 959 ألف جنيه ، والفئة الثانية يصل سعرها الي 2 مليون و 99 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 2 مليون و 269 ألف جنيه، والفئة الرابعة سعرها 2 مليون و 279 ألف جنيه .