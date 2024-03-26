أسعار إم جي 5 الجديدة 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس

يمتلئ سوق السيارات المصري بالكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتواجده تلك السيارات بعدما تراجع سعر الأوفر برايس علي جميع طرازات السيارات الجديدة ، وذلك من أجل تسهيل عملية شراء السيارات الجديدة التي تمتلك باقات متنوعة من التكنولوجيات المتطورة امام المواطنين ، وجاء ذلك نتيجة استقرار سعر صرف الدولار .

أسعار ام جي 5 الجديدة موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس

- سعه محرك ام جي 5 موديل 2024 :

أسعار ام جي 5 الجديدة موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس

تحصل سيارة ام جي 5 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وبها قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضوع السكون وصول الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 150 نيوتن/متر .

- وسائل الأمان بـ ام جي 5 موديل 2024 :

أسعار ام جي 5 الجديدة موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس

زودت سيارة ام جي 5 موديل 2024 بالكثير من وسائل السلامة والأمان منها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية ، وحساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، و نظام إيموبليزر ضد السرقة .

- أسعار ام جي 5 الجديدة موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس :

أسعار ام جي 5 الجديدة موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة ام جي 5 الجديدة موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس تباع بسعر 830 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جي 5 الجديدة موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس تباع بسعر 900 ألف جنيه .