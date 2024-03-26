عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار إم جي 5 الجديدة 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس

أسعار ام جي 5 الجديدة
أسعار ام جي 5 الجديدة موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس

يمتلئ سوق السيارات المصري بالكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتواجده تلك السيارات بعدما تراجع سعر الأوفر برايس علي جميع طرازات السيارات الجديدة ، وذلك من أجل تسهيل عملية شراء السيارات الجديدة التي تمتلك باقات متنوعة من التكنولوجيات المتطورة امام المواطنين ، وجاء ذلك نتيجة استقرار سعر صرف الدولار .

أسعار ام جي 5 الجديدة موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس

أرخص 5 سيارات سيدان موديل 2024 بالسوق المصري

سيارات 2024 جديدة تراجعت أسعارها بمصر

- سعه محرك ام جي 5 موديل 2024 :

أسعار ام جي 5 الجديدة موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس

تحصل سيارة ام جي 5 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وبها قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضوع السكون وصول الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 150 نيوتن/متر .

- وسائل الأمان بـ ام جي 5 موديل 2024 :

أسعار ام جي 5 الجديدة موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس

زودت سيارة ام جي 5 موديل 2024 بالكثير من وسائل السلامة والأمان منها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية ، وحساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، و نظام إيموبليزر ضد السرقة .

- أسعار ام جي 5 الجديدة موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس :

أسعار ام جي 5 الجديدة موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة  ام جي 5 الجديدة موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس تباع بسعر 830 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  ام جي 5 الجديدة موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس تباع بسعر 900 ألف جنيه .

إصدارات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2024 سوق السيارات المصرى تراجع سعر الأوفر برايس محرك ام جي 5 موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. ننشر أسعار السلع الجديدة بعد إعلان انخفاضها في اجتماع مجلس الوزراء

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

تغييرات محدودة في 7 بنوك.. وهذه أبرز التوقعات (بالأسماء)

زيادة %100 خلال أسبوع.. أحمد موسى منفعلا: مدبولي طلع العين الحمراء لكبار منتجي السلع

الميكروباص اتحشر.. حادث على الطريق الدائري بالمرج.. صور

اعترافات سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: شوفتها بتتقلب على الطريق

توفي صائماً.. لاعب جزائري ضرب الكرة برأسه وفارق الحياة| فيديو

انخفاض أسعار الزيت والسكر واللحمة.. تفاصيل آخر قوائم التسعير بعد تدخلات الحكومة

موضوعات متعلقة

بعد التخفيضات.. سعر تويوتا كورولا 2024 في السوق المصرية

المنصور للسيارات تخفض ثمن موديلات 2024.. اعرف أسعار أوبل في مصر

مفاجأة لمحبي MG في مصر.. خصم ربع مليون جنيه على موديلات 2024

بيجو نزلت نص مليون جنيه من أسعارها.. اعرف الموديلات اللي عليها خصم

مفاجأة .. أسعار كيا سبورتاج 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تراجعت 550 ألف جنيه .. أسعار سيارات أوبل 2024 بالسوق المصري

مرسيدس تستدعي نصف مليون سيارة لهذا السبب

أسعار بي إم دبليو 530 موديل 2024 في مصر

ترشيحاتنا

موعد ليلة القدر.. هل ممكن أن تكون في ليلة زوجية من العشر الأواخر

خلال 48 ساعة| «فرمان» من الحكومة بشأن الأسعار.. المصريون في انتظار الـ 30%

الفلوس بتجيلي بأقل مجهود.. ياسمين صبري تروي قصة نجاحها وتوجه رسالة للشباب

أحمد طنطاوي داخل المحكمة في اتهام مدير حملته بتزوير توكيلات الترشح للرئاسة.. شاهد

بعد اصطدام سفينة كبيرة به.. انهيار جسر في مدينة بالتيمور الأمريكية |فيديو

البترول: مصر تخطط لتصبح أول دولة فى الشرق الأوسط تنتج وقود SAF للطائرات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي نفس فستان درة تثير الجدل على «فيسبوك»

مباراة منتخب مصر ضد كرواتيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

غير مكلفة .. طريقة عمل الزلابية زي الحلواني

صيف ولا شتا.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تستمر لمدة 5 أيام في 9 محافظات

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ