بعد التخفيضات.. سعر تويوتا كورولا 2024 في السوق المصرية

تتوافر بالسوق المصرية للسيارات باقة متنوعة من إصدارات الصانع الياباني ، بمختلف فئاتها من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على طرازات جديدة تمتلك العديد من المميزات التكنولوجية المتطورة.

وزاد إقبال المواطنين على شراء السيارات خلال الفترة الماضية بسبب استقرار سعر صرف الدولار.

بعد التخفيضات.. سعر تويوتا كورولا 2024 بالسوق المصرية

- أبعاد تويوتا كورولا موديل 2024

بعد التخفيضات.. سعر تويوتا كورولا 2024 بالسوق المصرية

تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 2024 بالسوق المصرية للسيارات بطول 4630 مم، وعرض 1780 مم، وارتفاع 1435 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم.

- محرك تويوتا كورولا موديل 2024

بعد التخفيضات. .سعر تويوتا كورولا 2024 بالسوق المصرية

سعه خزان وقود تويوتا كورولا موديل 2024 تصل إلى 50 لترا، وبها عزم دوران يصل إلى 154 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى إلى 189 كم/ساعة، وتخرج قوة 120 حصانا، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في 12 ثانية.

- مواصفات تويوتا كورولا موديل 2024

بعد التخفيضات.. سعر تويوتا كورولا 2024 بالسوق المصرية

تمتلك سيارة تويوتا كورولا العديد من التكنولوجيا المتطورة، من ضمنها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة، ومصابيح ضباب أمامية، ومثبت سرعة، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ومرايات كهربائية، وتكييف هواء، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، وباور ستيرنج.

- سعر تويوتا كورولا موديل 2024 بالسوق المصرية

بعد التخفيضات.. سعر تويوتا كورولا 2024 بالسوق المصرية

الفئة الأولى من سيارة تويوتا كورولا موديل 2024 تباع بسعر مليون و475 ألف جنيه، والثانية سعرها يصل إلى مليون و640 ألف جنيه، والثالثة سعرها مليون و750 ألف جنيه، والرابعة سعرها مليون و800 ألف جنيه، والفئة الخامسة سعرها مليون و850 ألف جنيه، بعد تراجع أسعار الأوفر برايس.