سوق السيارات المصري يتواجد به عدد غير محود من إصدارات الصانع الفرنسي، من ضمنها بيجو 5008 ، وبيجو 3008 ، وبيجو 2008 ، وبيجو 408 ، وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع سعر صرف الدولار خلال هذه الفترة ، وذلك ادي الي حدوث تراجعات بأسعار السيارات الجديدة بعدما قفزت أسعارها بشكل غير متوقع خلال الفترة الماضية .

- محرك بيجو 5008 موديل 2024 :

تتسارع سيارة بيجو 5008 موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة 165 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 206 كم/ساعة ، وعزم دورانها يصل الي 240 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 53 لتر .

بيجو نزلت نص مليون جنيه من أسعارها.. اعرف الموديلات اللي عليها خصم

- أسعار بيجو 5008 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

الفئة الأولي من سيارة بيجو 5008 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 209 ألف جنيه ، بتخفيض سعر 450 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 5008 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 349 ألف جنيه، بتخفيض سعر 450 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بيجو 5008 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 519 ألف جنيه ، بتخفيض سعر 450 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة بيجو 5008 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 529 ألف جنيه، بتخفيض سعر 450 ألف جنيه .

- محرك بيجو 3008 موديل 2024 :

تحصل سيارة بيجو 3008 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ، وتحتاج الي 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 53 لتر ، وعزم دوران 240 نيوتن/متر ، وقوة 165 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 206 كم/ساعة .

بيجو نزلت نص مليون جنيه من أسعارها.. اعرف الموديلات اللي عليها خصم

- أسعار بيجو 3008 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

الفئة الأولي من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 959 ألف جنيه ، بتخفيض سعر 450 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 99 ألف جنيه، بتخفيض سعر 450 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 269 ألف جنيه، بتخفيض سعر 450 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 279 ألف جنيه، بتخفيض سعر 450 ألف جنيه .

- محرك بيجو 2008 موديل 2024 :

قوة سيارة بيجو 2008 موديل 2024 تصل الي 130 حصان، وبها محرك سعه 1200 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر ، وخزان وقودها يصل الي 44 لتر ، وتتسارع من صفر وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.3 ثانية .

بيجو نزلت نص مليون جنيه من أسعارها.. اعرف الموديلات اللي عليها خصم

- أسعار بيجو 2008 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :



الفئة الأولي من سيارة بيجو 2008 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 629 ألف جنيه ، بتخفيض سعر يصل الي 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 2008 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 749 ألف جنيه، بتخفيض سعر يصل الي 350 ألف جنيه .

- بيجو 408 موديل 2024 :

عزم دوران بيجو 408 موديل 2024 يصل الي 300 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، وقوتها 215 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بيجو نزلت نص مليون جنيه من أسعارها.. اعرف الموديلات اللي عليها خصم

- أسعار بيجو 408 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

الفئة الأولي من سيارة بيجو 408 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 49 ألف جنيه ، بتخفيض سعر 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 408 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 109 ألف جنيه، بتخفيض سعر 500 ألف جنيه

الفئة الثالثة من سيارة بيجو 408 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 349 ألف جنيه، بتخفيض سعر 500 ألف جنيه .