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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بيجو نزلت نص مليون جنيه من أسعارها.. اعرف الموديلات اللي عليها خصم

بيجو نزلت نص مليون
بيجو نزلت نص مليون جنيه من أسعارها.. اعرف الموديلات

سوق السيارات المصري يتواجد به عدد غير محود من إصدارات الصانع الفرنسي، من ضمنها بيجو 5008 ، وبيجو 3008 ، وبيجو  2008 ، وبيجو 408 ، وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع سعر صرف الدولار خلال هذه الفترة ، وذلك ادي الي حدوث تراجعات بأسعار السيارات الجديدة بعدما قفزت أسعارها بشكل غير متوقع خلال الفترة الماضية .

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- محرك بيجو 5008 موديل 2024 :

تتسارع سيارة بيجو 5008 موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة 165 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 206 كم/ساعة ، وعزم دورانها يصل الي 240 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 53 لتر .

 بيجو نزلت نص مليون جنيه من أسعارها.. اعرف الموديلات اللي عليها خصم

- أسعار بيجو 5008 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

الفئة الأولي من سيارة بيجو 5008 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 209 ألف جنيه ، بتخفيض  سعر 450 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 5008 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 349 ألف جنيه، بتخفيض  سعر 450 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بيجو 5008 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 519 ألف جنيه ، بتخفيض  سعر 450 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة بيجو 5008 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 529 ألف جنيه، بتخفيض  سعر 450 ألف جنيه .

- محرك بيجو 3008 موديل 2024 :

تحصل سيارة بيجو 3008 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ، وتحتاج الي 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 53 لتر ، وعزم دوران 240 نيوتن/متر ، وقوة 165 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 206 كم/ساعة .

 بيجو نزلت نص مليون جنيه من أسعارها.. اعرف الموديلات اللي عليها خصم

- أسعار بيجو 3008 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

الفئة الأولي من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 959 ألف جنيه ، بتخفيض  سعر 450 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 99 ألف جنيه، بتخفيض  سعر 450 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 269 ألف جنيه، بتخفيض  سعر 450 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة بيجو 3008 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 279 ألف جنيه، بتخفيض  سعر 450 ألف جنيه .

- محرك بيجو 2008 موديل 2024 :

قوة سيارة بيجو 2008 موديل 2024 تصل الي 130 حصان، وبها محرك سعه 1200 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر ، وخزان وقودها يصل الي 44 لتر ، وتتسارع من صفر وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.3 ثانية .

 بيجو نزلت نص مليون جنيه من أسعارها.. اعرف الموديلات اللي عليها خصم

- أسعار بيجو 2008 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :


الفئة الأولي من سيارة بيجو 2008 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 629 ألف جنيه ، بتخفيض  سعر يصل الي 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 2008 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 749 ألف جنيه، بتخفيض  سعر يصل الي 350 ألف جنيه .

- بيجو 408 موديل 2024 :

عزم دوران بيجو 408 موديل 2024 يصل الي 300 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، وقوتها 215 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك  .

 بيجو نزلت نص مليون جنيه من أسعارها.. اعرف الموديلات اللي عليها خصم

- أسعار بيجو 408 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

الفئة الأولي من سيارة بيجو 408 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 49 ألف جنيه ، بتخفيض  سعر 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 408 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 109 ألف جنيه، بتخفيض  سعر 500 ألف جنيه

الفئة الثالثة من سيارة بيجو 408 موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 349 ألف جنيه، بتخفيض  سعر 500 ألف جنيه .

الصانع الفرنسي بيجو 5008 إصدارات الصانع الفرنسي سوق السيارات المصرى تراجع سعر صرف الدولار بيجو 3008 موديل 2024

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