أعلنت شركة مرسيدس الألمانية قيامها باستدعاء لعدد من سياراتها يصل الي 529 ألف سيارة ، وذلك من أجل علاج مشكلة في برمجيات التوجيه .

مرسيدس تستدعي نصف مليون سيارة لهذا السبب

وبناء علي ذلك تم اطلاق الاستدعاءات بناء علي قاعدة بيانات خاصة بالهيئة الاتحادية للنقل بالسيارات في ألمانيا، ويشمل قرار الاستدعاء طرازات أيه كلاس، وبي كلاس، وسي إل أيه، وإيه كيو أيه، وإي كيو بي، وجي إل أيه، وجي إل بي .

مرسيدس تستدعي نصف مليون سيارة لهذا السبب

تشمل تلك الاستدعاءات سيارات مرسيدس التي تم ذكرها والتي تم انتاجها من عام 2017 حتي عام 2024 ، بالإضافة الي انه يمكن ان تتأثر 22 سيارة مرسيدس فقط في ألمانيا بقرار الاستدعاء.

مرسيدس تستدعي نصف مليون سيارة لهذا السبب

يذكر أن سبب الاستدعاء هو وجود تلف بـ برمجيات التوجيه التي قد لا تفي بالمواصفات اللازمة في السيارات .