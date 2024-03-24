أسعار بي إم دبليو 530 موديل 2024 في مصر

يقدم الصانع البافاري " شركة بي إم دبليو " العديد من طرازات السيارات بالسوق المصري ، وذلك بعدما تراجعت أسعار السيارات الجديدة نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، حيث ارتفعت أسعار السيارات الجديدة في السابق وذلك جعل هناك حالة من الركود نتيجة زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه ..
- محرك بي ام دبليو 530 موديل 2024 :
تحصل سيارة بي ام دبليو 530 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 6.5 ثانية ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتحتاج الي 6.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها عزم دوران يصل الي 350 نيوتن/متر ، وقوة 255 حصان ، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة .
- أبعاد بي ام دبليو 530 موديل 2024 :
تأتي سيارة بي ام دبليو 530 موديل 2024 بالأسواق بطول 5060 مم، وعرض 149 مم، وارتفاع 1515 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2995 مم .
- أسعار بي ام دبليو 530 موديل 2024 بعد الزيادات :
تباع سيارة بي ام دبليو 530 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر يصل إلى 5 ملايين و 750 ألف جنيه .