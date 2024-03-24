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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار بي إم دبليو 530 موديل 2024 في مصر

أسعار بي ام دبليو
أسعار بي ام دبليو 530 موديل 2024 بعد الزيادات

يقدم الصانع البافاري " شركة بي إم دبليو "  العديد من طرازات السيارات بالسوق المصري ، وذلك بعدما تراجعت أسعار السيارات الجديدة نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، حيث ارتفعت أسعار السيارات الجديدة في السابق وذلك جعل هناك حالة من الركود نتيجة زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه ..

 أسعار بي ام دبليو 530 موديل 2024 بعد الزيادات

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- محرك بي ام دبليو 530 موديل 2024 :

 أسعار بي ام دبليو 530 موديل 2024 بعد الزيادات

تحصل سيارة بي ام دبليو 530 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 6.5 ثانية ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتحتاج الي 6.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها عزم دوران يصل الي 350 نيوتن/متر ، وقوة 255 حصان ، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة .

- أبعاد بي ام دبليو 530 موديل 2024 :

 أسعار بي ام دبليو 530 موديل 2024 بعد الزيادات

تأتي سيارة بي ام دبليو 530 موديل 2024 بالأسواق بطول 5060 مم، وعرض 149 مم، وارتفاع 1515 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2995 مم .

- أسعار بي ام دبليو 530 موديل 2024 بعد الزيادات :

 أسعار بي ام دبليو 530 موديل 2024 بعد الزيادات

تباع سيارة بي ام دبليو 530 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر يصل إلى 5 ملايين و 750 ألف جنيه .

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