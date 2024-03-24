5 سيارات عائلية موديل 2024 فئة 7 راكب .. بالأسعار

تتمتع السيارات العائلية بشعبية كبيرة داخل السوق المصري، نسبة إلى مساحتها الداخلية الرحبة والتي تتسع إلى 7 مقاعد، بالاضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل طراز، إلى جانب اختلاف العلامات التجارية وبلد المنشأ وتنوع الأسعار.

ويقدم موقع "صدى البلد"، أسعار 5 سيارات عائلية موديل 2024 فئة الـ 7 راكب بالسوق المصري، بالاضافة إلى ابرز المواصفات الفنية.

5 سيارات عائلية موديل 2024

1 - ميتسوبيشي اكسابندر

تضم السيارة ميتسوبيشي اكسابندر شاشة ملونة تعمل باللمس 7 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، قفل مركزي، مرايات جانبية ضم، حساسات ركن، انذار، زجاج خلفي مظلل، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء مع مخارج خلفية، وسائد هوائية للحماية وانظمة فرامل، بالاضافة إلى قدرات فنية تتضمن محرك بقوة 104 حصان، سعة 1500 سي سي، و141 نيوتن متر، و ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار.

تقدم أول فئة من السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2024 بسعر 1,440,000 جنيه، و 1,500,000 جنيه للفئة الثانية.

5 سيارات عائلية موديل 2024

2 - سوزوكي ارتيجا

زودت السيارة سوزوكي ارتيجا بناقل حركة أوتوماتيك 4 غيار، مقترن بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 104 حصان، و138 نيوتن متر، وتضم السيارة نظام صوتي ترفيهي، ووسائد هوائية للحماية، وفرامل ABS و EBD، ومكيف هواء، ريموت تحكم، سنتر لوك، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، ويمكن للسيارة التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 13.5 ثانية.

يبلغ سعر السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2024 رسميًا نحو 1,024,900 جنيه.

5 سيارات عائلية موديل 2024

3 - بيجو 5008

تضم السيارة ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، محرك رباعي الأسطوانات "تيربو"، قوة إجمالية للمحرك 165 حصان، عزم الدوران 240 نيوتن متر، زمن التسارع 9.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، وتحتوي ايضا على مثبت سرعة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، زجاج كهربائي، مرايات جانبية كهربائية "ضم"، رياضية جنوط، مقاعد كهربائية التحكم، حساسات ركن، كاميرا للمتابعة و360 درجة، فتحة سقف زجاجية بانوراما.

تقدم السيارة بيجو موديل 2024 بسعر يبلغ 2,659,990 جنيه للفئة الأولى، و 2,799,990 جنيه للفئة الثانية، و 2,969,990 جنيه للفئة الثالثة، ووصل السعر الرسمي للفئة الرابعة نحو 2,979,990 جنيه.

5 سيارات عائلية موديل 2024

4 - شيري تيجو 8

تعتمد السيارة شيري تيجو 8 على ناقل سرعات 6 غيار "أوتوماتيك"، طراز DSG، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، و محرك تيربو 1500 CC،4 سلندر، بقوة إجمالية 145 حصان و210 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى زر تشغيل وايقاف المحرك، نظام صوتي ترفيهي، وسائد هوائية للحماية، مثبت سرعة، فرامل ABS وEBD، و شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، قفل مركزي، بصمة، مكيف هواء أوتوماتيكي، وقتحة سقف بانوراما، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

تأتي الفئة الأولى من شيري تيجو 8 نسخة الـ 7 راكب بسعر 1,385,000 جنيه، و 1,460,000 جنيه للفئة الثانية.

5 سيارات عائلية موديل 2024

5 - جيتور X90 PLUS

تمتلك السيارة جيتور X90 PLUS محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي طراز TGDI، يمكنه انتاج قوة قدرها 197 حصانا و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك طراز DCT مكون من 7 غيارات، بالاضافة إلى فرامل يد الكترونية وسائد هوائية أمامية وجانبية، وبلوتوث ونظام صوتي ترفيهي، إلى جانب عجلة قيادة مالتي فانكشن.

وتضم السيارة ايضا فرامل بأنظمة مختلفة، وبصمة لسهولة فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، فتحة سقف بانوراما، شاشة تعمل باللمس، زر تشغيل وايقاف المحرك، مثبت سرعة، جنوط رياضية، حساسات ركن، كاميرا، مقاعد ذات تحكم كهربائي.

تقدم سيارة جيتور X90 PLUS موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 1,734,000 جنيه.