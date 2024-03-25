المنصور للسيارات تخفض ثمن موديلات 2024.. اعرف أسعار أوبل في مصر

سوق السيارات المصري يتواجد به الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع أسعار الأوفر برايس التي كانت قد ارتفعت بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات من ضمنها عدم استقرار سعر الدولار ، ولكن الان تم استقرار سعر صرف الدولار مما ادي الي انخفاض أسعار السيارات .

- محرك أوبل جراند لاند موديل 2024 :

تحصل سيارة أوبل جراند لاند موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 7 لتر لقطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعه 53 لتر ، وبها قوة 163 حصان، وعزم دوران 240 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة .

المنصور للسيارات خفضت سعر موديلات 2024.. اعرف أسعار أوبل في مصر

- أسعار أوبل جراند لاند بعد تراجع الأوفر برايس :

الفئة الأولي من سيارة أوبل جراند لاند موديل 2024 تباع بسعر مليون و 949 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 349 ألف جنيه، بانخفاض سعر بقيمة 400 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة أوبل جراند لاند موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي 2 مليون و74 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 599 ألف جنيه، بانخفاض سعر بقيمة 525 ألف جنيه .

- محرك اوبل موكا موديل 2024 :

عزم دوران أوبل موكا موديل 2024 يصل الي 230 نيوتن/متر ، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 200 كم/ساعة ، وبها قوة 130 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 45 لتر ، وبها محرك سعه 1200 سي سي تيربو، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك ، وتصل لسرعة 100 كم/ٍاعة في 9.2 ثانية .

المنصور للسيارات خفضت سعر موديلات 2024.. اعرف أسعار أوبل في مصر

- أسعار اوبل موكا موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

الفئة الوحيدة المتوافرة من سيارة اوبل موكا موديل 2024 تباع بسعر جددي يصل الي مليون و 749 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 99 ألف جنيه، بانخفاض سعر بقيمة 350 ألف جنيه .

- محرك اوبل كروس لاند موديل 2024 :

قوة اوبل كروس لاند موديل 2024 تصل الي 187 كم/ساعة ، وبها قوة 110 حصان، ويصل سعه محركها الي 1200 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 45 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 205 نيوتن/متر .

المنصور للسيارات خفضت سعر موديلات 2024.. اعرف أسعار أوبل في مصر

- أسعار اوبل كروس لاند موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

تباع سيارة اوبل كروس لاند موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر جديد يصل الي مليون و 549 ألف جنيه، بدلا من مليون و 849 ألف جنيه، بانخفاض سعر بقيمة 300 ألف جنيه .