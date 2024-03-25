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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

المنصور للسيارات تخفض ثمن موديلات 2024.. اعرف أسعار أوبل في مصر

المنصور للسيارات
المنصور للسيارات خفضت سعر موديلات 2024.. اعرف اسعار أوبل

سوق السيارات المصري يتواجد به الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع أسعار الأوفر برايس التي كانت قد ارتفعت بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات من ضمنها عدم استقرار سعر الدولار ، ولكن الان تم استقرار سعر صرف الدولار مما ادي الي انخفاض أسعار السيارات .

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- محرك أوبل جراند لاند موديل 2024 :

تحصل سيارة أوبل جراند لاند موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 7 لتر لقطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعه 53 لتر ، وبها قوة 163 حصان، وعزم دوران 240 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة .

 المنصور للسيارات خفضت سعر موديلات 2024.. اعرف أسعار أوبل في مصر

- أسعار أوبل جراند لاند بعد تراجع الأوفر برايس :

الفئة الأولي من سيارة أوبل جراند لاند موديل 2024 تباع بسعر مليون و 949 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 349 ألف جنيه، بانخفاض سعر بقيمة 400 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة أوبل جراند لاند موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي 2 مليون و74 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 599 ألف جنيه، بانخفاض سعر بقيمة 525 ألف جنيه .

- محرك اوبل موكا موديل 2024 :

عزم دوران أوبل موكا موديل 2024 يصل الي 230 نيوتن/متر ، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 200 كم/ساعة ، وبها قوة 130 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 45 لتر ، وبها محرك سعه 1200 سي سي تيربو، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك ، وتصل لسرعة 100 كم/ٍاعة في 9.2 ثانية .

 المنصور للسيارات خفضت سعر موديلات 2024.. اعرف أسعار أوبل في مصر

- أسعار اوبل موكا موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

الفئة الوحيدة المتوافرة من سيارة اوبل موكا موديل 2024 تباع بسعر جددي يصل الي مليون و 749 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 99 ألف جنيه، بانخفاض سعر بقيمة 350 ألف جنيه .

- محرك اوبل كروس لاند موديل 2024 :

قوة اوبل كروس لاند موديل 2024 تصل الي 187 كم/ساعة ، وبها قوة 110 حصان، ويصل سعه محركها الي 1200 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 45 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 205 نيوتن/متر .

 المنصور للسيارات خفضت سعر موديلات 2024.. اعرف أسعار أوبل في مصر

- أسعار اوبل كروس لاند موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

تباع سيارة اوبل كروس لاند موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر جديد يصل الي مليون و 549 ألف جنيه، بدلا من مليون و 849 ألف جنيه، بانخفاض سعر بقيمة 300 ألف جنيه .

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