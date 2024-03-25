يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافر هذه الإصدارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات بإمكانيات متطورة ، وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع أسعار الأوفر برايس نتيجة استقرار سعر صرف الدولار .

مفاجأة ..أسعار كيا سبورتاج 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

- وسائل الأمان بـ كيا سبورتاج موديل 2024 :

مفاجأة ..أسعار كيا سبورتاج 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تمتلك كيا سبورتاج موديل 2024 الكثير من مواصفات السلامة والأمان منها، أحزمة إمان ، وإنذرا ضد السرقة ، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات للركن، ووسائد هوائية ، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، و نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

- محرك كيا سبورتاج الـ SUV بمصر :

مفاجأة ..أسعار كيا سبورتاج 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تنقل قوة سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، وبها خزان وقود سعه 54 لتر ، وعزم دورانها يصل الي 265 نيوتن/متر .

- أبعاد كيا سبورتاج الجديدة :

مفاجأة ..أسعار كيا سبورتاج 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تأتي سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4515 مم، وعرض 1865 مم، وارتفاع 1650 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2680 مم .

- أسعار كيا سبورتاج موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

مفاجأة ..أسعار كيا سبورتاج 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تتوافر سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس بالسوق المصري بـ 7 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات .

الفئة الأولي من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تباع بسعر مليون و 999 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 99 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 249 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 449 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 599 ألف جنيه .

الفئة السادسة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 649 ألف جنيه .

الفئة السابعة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 699 ألف جنيه .