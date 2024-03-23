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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

قريبا.. إطلاق سيارات كهربائية رخيصة الثمن| تفاصيل

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

شهد هذا الأسبوع تطورات مهمة في مجال السيارات الكهربائية، حيث تم الكشف عن القاعدة الجديدة لوكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة، التي قد تستدعي جعل غالبية السيارات الجديدة في البلاد كهربائية أو هجينة بحلول عام 2032، ورغم أهمية هذا القرار، إلا أن بعض التطورات الأخرى في هذا المجال لا تقل أهمية.

 

سيارات كهربائية رخيصة الثمن

أطلقت شركة صناعة السيارات الصينية BYD سيارة هاتشباك كهربائية صغيرة بسعر يقل عن 10000 دولار. 

وبالرغم من أن هذه السيارة لم تصل بعد إلى الولايات المتحدة، إلا أن شركة فورد ألمحت هي الأخرى هذا الأسبوع إلى أنها تعمل على تطوير سيارات كهربائية أصغر حجمًا وأرخص ثمنًا، بهدف طرحها في السوق مقابل 25000 دولار بحلول عام 2026.

وفي تصريحاتها، أوضحت جيسيكا كالدويل، رئيسة قسم الرؤى في شركة إدموندز، أن تصنيع السيارات الكهربائية لا يزال مكلفًا للغاية، مما يجعل السيارات الجديدة في هذا القطاع تكون على أعلى مستوى من الأسعار. وأشارت إلى أن العديد من مشتري السيارات لا يمتلكون القدرة المالية الكافية لشراء هذه السيارات، مما يمثل تحديًا كبيرًا أمام صناعة السيارات الكهربائية.

وأضافت كالدويل: "التحدي القادم لصناعة السيارات في مجال السيارات الكهربائية هو تلبية احتياجات السوق الشامل والمستهلك في هذا القطاع". 

ومن جانبه، أوضح سام فيوراني، نائب الرئيس في AutoForecast Solutions، أن هناك فراغًا في السوق الحالية للسيارات التي تقل سعرها عن 35000 دولار، وهو ما يشير إلى وجود طلب كبير على هذه الفئة من السيارات.

ومن ناحية أخرى، لفت ك. فينكاتيش براساد، نائب الرئيس الأول في مركز أبحاث السيارات، إلى أن شركة BYD الصينية تخطط لفتح مصنع في المكسيك، وذلك بهدف توفير سياراتها ذات الأسعار المنخفضة في السوق الأمريكية. وأكد براساد أن الشركة تعمل على توفير مجموعة متنوعة من الأحجام للمركبات الكهربائية بتكاليف منخفضة، وذلك بغرض زيادة توافر السيارات الكهربائية بأسعار معقولة للمستهلكين.

تحفز المنافسة الابتكار في صناعة السيارات، وقد ثبت ذلك عبر التاريخ، حيث شهدت الشركات اليابانية والكورية ثورة في سوق السيارات الأمريكية قبل عقود من الزمن. 

والآن، مع تطور صناعة السيارات الكهربائية، يمكن للشركات المحلية أن تلعب دورًا مهمًا في هذا القطاع. تحفز المنافسة بين الشركات الكبرى الابتكار، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة عدد السيارات الكهربائية عالية الجودة وبأسعار معقولة. 

وبالتالي، فإن الابتكار في هذا السياق ليس فقط إلى فائدة الشركات، ولكن أيضًا إلى فائدة المستهلكين الذين يسعون إلى الانتقال إلى السيارات الكهربائية ولكن بتكلفة معقولة.

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