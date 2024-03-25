ينتشر بسوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتتوافر تلك الإصدارات بمختلف فئاتها الجديدة من أجل تلبية رغبات المواطنين في الحصول علي سيارات ذات تكنولوجيات متطورة من اجل التماشي مع مستقبل السيارات وتوفير اكر قدر من الراحة لسائقها .

وجاءه تلك السيارات بالسوق المصري بعد تراجع أسعارها نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، وذلك ادي الي زيادة أقبال المواطنين علي شراء السيارات الجديدة .

- سعه محرك ام جى ZS موديل 2024 :

زودت سيارة ام جى ZS موديل 2024 بمحرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر ، وبها قوة 119 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية ، وبها خزان وقود سعه 48 لتر .

مفاجأة لمحبي MG في مصر..خصم ربع مليون جنيه على موديلات 2024

- أسعار ام جى ZS موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

الفئة الأولي من سيارة ام جى ZS موديل 2024 تباع بسعر 975 ألف جنيه ، بعد تراجع الأسعار .

الفئة الثانية من سيارة ام جى ZS موديل 2024 تباع بسعر مليون جنيه ، بعد تراجع الأسعار .

الفئة الثالثة من سيارة ام جى ZS موديل 2024 تباع بسعر مليون و 20 ألف جنيه ، بعد تراجع الأسعار .

- سعه محرك ام جى ار اكس ٥ بلس موديل 2024 :

سعه خزان وقود ام جى ار اكس ٥ بلس موديل 2024 تصل الي 55 لتر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 171 حصان، وعزم دورانها يصل الي 275 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .

مفاجأة لمحبي MG في مصر..خصم ربع مليون جنيه على موديلات 2024

- أسعار ام جى ار اكس ٥ بلس موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

الفئة الأولي من سيارة ام جى ار اكس ٥ بلس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 450 ألف جنيه ، بعد تراجع الأسعار .

الفئة الثانية من سيارة ام جى ار اكس ٥ بلس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 500 ألف جنيه ، بعد تراجع الأسعار .

- سعه محرك ام جى 6 موديل 2024 :

سرعة سيارة ام جى 6 موديل 2024 القصوى تصل الي 190 كم/ساعة ، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر ، وقوة 169 حصان، ومتصل بها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 7 ثواني .

مفاجأة لمحبي MG في مصر..خصم ربع مليون جنيه على موديلات 2024

- أسعار ام جى 6 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :



الفئة الأولي من سيارة ام جى 6 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 220 ألف جنيه ، بعد تراجع الأسعار .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 6 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 250 ألف جنيه، بعد تراجع الأسعار .

- سعه محرك ام جي 5 موديل 2024 :

عزم دوران ام جى 5 موديل 2024 يصل الي 150 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، ومحرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

مفاجأة لمحبي MG في مصر..خصم ربع مليون جنيه على موديلات 2024

- أسعار ام جي 5 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2024 تباع بسعر 830 ألف جنيه، بعد تراجع الأسعار .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 5 موديل 2024 تباع بسعر 900 ألف جنيه ، بعد تراجع الأسعار .