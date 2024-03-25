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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة لمحبي MG في مصر.. خصم ربع مليون جنيه على موديلات 2024

مفاجأة لمحبي MG
مفاجأة لمحبي MG في مصر..خصم ربع مليون جنيه على موديلات 2024

ينتشر بسوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتتوافر تلك الإصدارات بمختلف فئاتها الجديدة من أجل تلبية رغبات المواطنين في الحصول علي سيارات ذات تكنولوجيات متطورة من اجل التماشي مع مستقبل السيارات وتوفير اكر قدر من الراحة لسائقها .

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وجاءه تلك السيارات بالسوق المصري بعد تراجع أسعارها نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، وذلك ادي الي زيادة أقبال المواطنين علي شراء السيارات الجديدة .

- سعه محرك ام جى ZS موديل 2024 :

زودت سيارة ام جى ZS موديل 2024 بمحرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر ، وبها قوة 119 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية ، وبها خزان وقود سعه 48 لتر .

مفاجأة لمحبي MG في مصر..خصم ربع مليون جنيه على موديلات 2024

- أسعار ام جى ZS موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

الفئة الأولي من سيارة ام جى ZS موديل 2024 تباع بسعر 975 ألف جنيه ، بعد تراجع الأسعار .

الفئة الثانية من سيارة ام جى ZS موديل 2024 تباع بسعر مليون جنيه ، بعد تراجع الأسعار .

الفئة الثالثة من سيارة ام جى ZS موديل 2024 تباع بسعر مليون و 20 ألف جنيه ، بعد تراجع الأسعار .

- سعه محرك ام جى ار اكس ٥ بلس موديل 2024 :

سعه خزان وقود ام جى ار اكس ٥ بلس موديل 2024 تصل الي 55 لتر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 171 حصان، وعزم دورانها يصل الي 275 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .

مفاجأة لمحبي MG في مصر..خصم ربع مليون جنيه على موديلات 2024

- أسعار ام جى ار اكس ٥ بلس موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

الفئة الأولي من سيارة ام جى ار اكس ٥ بلس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 450 ألف جنيه ، بعد تراجع الأسعار .

الفئة الثانية من سيارة ام جى ار اكس ٥ بلس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 500 ألف جنيه ، بعد تراجع الأسعار .

- سعه محرك ام جى 6 موديل 2024 :

سرعة سيارة ام جى 6 موديل 2024 القصوى تصل الي 190 كم/ساعة ، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر ، وقوة 169 حصان، ومتصل بها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 7 ثواني .

مفاجأة لمحبي MG في مصر..خصم ربع مليون جنيه على موديلات 2024

- أسعار ام جى 6 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :
 

الفئة الأولي من سيارة  ام جى 6 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 220 ألف جنيه ، بعد تراجع الأسعار .

الفئة الثانية من سيارة  ام جى 6 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 250 ألف جنيه، بعد تراجع الأسعار .

- سعه محرك  ام جي 5 موديل 2024 :

عزم دوران ام جى 5 موديل 2024 يصل الي 150 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، ومحرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

مفاجأة لمحبي MG في مصر..خصم ربع مليون جنيه على موديلات 2024

- أسعار ام جي 5 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس : 

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2024 تباع بسعر 830 ألف جنيه، بعد تراجع الأسعار .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 5 موديل 2024 تباع بسعر 900 ألف جنيه ، بعد تراجع الأسعار .

سوق السيارات المصرى طرازات السيارات الجديدة استقرار سعر صرف الدولار سعر صرف الدولار ام جي ZS موديل 2024 ام جى ار اكس ٥ بلس موديل 2024

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