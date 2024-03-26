بعد تراجع الأوفر برايس .. سيارات صينية 2024 متوافرة بمصر

تراجعت أسعار السيارات الجديدة خلال هذه الفترة داخل السوق المصري للسيارات ، وذلك بعدماانخفض الأوفر برايس علي أسعار السيارات الجديدة بشكل كبير ، وذلك ادي الي اقبال المواطنين علي شراء السيارات الجديدة لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة تساعدهم علي الشعور بـ الراحة والأمان عند الذهاب الي أعمالهم او التنقل باسرهم .

- جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2024 :

بعد تراجع الأوفر برايس ..سيارات صينية 2024 متوافر بمصر

عزم دوران جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2024 يصل الي 270 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 177 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 47 لتر .

تتوافر سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2024 بالسوق المصري بـ 8 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات وتبدأ أسعارها من مليون و 180 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 440 ألف جنيه .

- جيلي كول راي موديل 2024 :

بعد تراجع الأوفر برايس ..سيارات صينية 2024 متوافر بمصر

تحصل سيارة جيلي كول راي موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 255 نيوتن/متر، وتخرج قوة 175 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.9 ثانية .

الفئة الأولي من سيارة جيلي كول راي موديل 2024 تباع بسعر مليون و 12 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي كول راي موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 166 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي كول راي موديل 2024 تتوافر بسعر مليون و 188 ألف جنيه .

- بيستون T55 موديل 2024 :

بعد تراجع الأوفر برايس ..سيارات صينية 2024 متوافر بمصر

سرعة بيستون T55 موديل 2024 القصوى تصل الي 190 كم/ساعة ، وبها قوة 169 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 258 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة بيستون T55 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 105 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيستون T55 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 165 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بيستون T55 موديل 2024 تتوافر بسعر مليون و 245 ألف جنيه .

- ساوايست DX8S COUPE موديل 2024 :

بعد تراجع الأوفر برايس ..سيارات صينية 2024 متوافر بمصر

قوة سيارة ساوايست DX8S COUPE موديل 2024 تصل الي 156 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر .

تباع سيارة ساوايست DX8S COUPE موديل 2024 بالسوق المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي مليون و 199 ألف جنيه .

- شانجان يونى تى موديل 2024 :

بعد تراجع الأوفر برايس ..سيارات صينية 2024 متوافر بمصر

سعه خزان وقود سيارة شانجان يونى تى موديل 2024 يصل الي 55 لتر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 300 نيوتن/متر، وبها قوة 177 حصان .

الفئة الأولي من سيارة

شانجان يونى تى موديل 2024 تصل الي مليون و 125 ألف جنيه ، والفئة الثانية سعرها مليون و 200 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و 290 ألف جنيه .