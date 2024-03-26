بعد تراجع الأوفر برايس .. سيارات صينية 2024 متوافرة بمصر

تراجعت أسعار السيارات الجديدة خلال هذه الفترة داخل السوق المصري للسيارات ، وذلك بعدماانخفض الأوفر برايس علي أسعار السيارات الجديدة بشكل كبير ، وذلك ادي الي اقبال المواطنين علي شراء السيارات الجديدة لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة تساعدهم علي الشعور بـ الراحة والأمان عند الذهاب الي أعمالهم او التنقل باسرهم .
- جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2024 :
عزم دوران جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2024 يصل الي 270 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 177 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 47 لتر .
تتوافر سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2024 بالسوق المصري بـ 8 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات وتبدأ أسعارها من مليون و 180 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 440 ألف جنيه .
- جيلي كول راي موديل 2024 :
تحصل سيارة جيلي كول راي موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 255 نيوتن/متر، وتخرج قوة 175 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.9 ثانية .
الفئة الأولي من سيارة جيلي كول راي موديل 2024 تباع بسعر مليون و 12 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة جيلي كول راي موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 166 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة جيلي كول راي موديل 2024 تتوافر بسعر مليون و 188 ألف جنيه .
- بيستون T55 موديل 2024 :
سرعة بيستون T55 موديل 2024 القصوى تصل الي 190 كم/ساعة ، وبها قوة 169 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 258 نيوتن/متر .
الفئة الأولي من سيارة بيستون T55 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 105 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة بيستون T55 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 165 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة بيستون T55 موديل 2024 تتوافر بسعر مليون و 245 ألف جنيه .
- ساوايست DX8S COUPE موديل 2024 :
قوة سيارة ساوايست DX8S COUPE موديل 2024 تصل الي 156 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر .
تباع سيارة ساوايست DX8S COUPE موديل 2024 بالسوق المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي مليون و 199 ألف جنيه .
- شانجان يونى تى موديل 2024 :
سعه خزان وقود سيارة شانجان يونى تى موديل 2024 يصل الي 55 لتر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 300 نيوتن/متر، وبها قوة 177 حصان .
الفئة الأولي من سيارة
شانجان يونى تى موديل 2024 تصل الي مليون و 125 ألف جنيه ، والفئة الثانية سعرها مليون و 200 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و 290 ألف جنيه .