عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد تراجع الأوفر برايس .. سيارات صينية 2024 متوافرة بمصر

بعد تراجع الأوفر
بعد تراجع الأوفر برايس ..سيارات صينية 2024 متوافر بمصر

تراجعت أسعار السيارات الجديدة خلال هذه الفترة داخل السوق المصري للسيارات ، وذلك بعدماانخفض الأوفر برايس علي أسعار السيارات الجديدة بشكل كبير ، وذلك ادي الي اقبال المواطنين علي شراء السيارات الجديدة لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة تساعدهم علي الشعور بـ الراحة والأمان عند الذهاب الي أعمالهم او التنقل باسرهم .

للإيد الشقيانة .. أسعار سيارات JMC نصف نقل موديل 2024

تبدأ من 86 ألف جنيه .. أرخص 6 سيارات في السوق المصري

- جي أي سي جى اس 3 امزوم  موديل 2024 :

بعد تراجع الأوفر برايس ..سيارات صينية 2024 متوافر بمصر

عزم دوران جي أي سي جى اس 3 امزوم  موديل 2024 يصل الي 270 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 177 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 47 لتر .

تتوافر سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم  موديل 2024 بالسوق المصري بـ 8 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات وتبدأ أسعارها من مليون و 180 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 440 ألف جنيه .

- جيلي كول راي موديل 2024 :

بعد تراجع الأوفر برايس ..سيارات صينية 2024 متوافر بمصر

تحصل سيارة جيلي كول راي موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 255 نيوتن/متر، وتخرج قوة 175 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.9 ثانية  .

الفئة الأولي من سيارة جيلي كول راي موديل 2024 تباع بسعر مليون و 12 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي كول راي موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 166 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي كول راي موديل 2024 تتوافر بسعر مليون و 188 ألف جنيه .

- بيستون T55 موديل 2024 :

بعد تراجع الأوفر برايس ..سيارات صينية 2024 متوافر بمصر

سرعة بيستون T55 موديل 2024 القصوى تصل الي 190 كم/ساعة ، وبها قوة 169 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 258 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة بيستون T55 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 105 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيستون T55 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 165 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بيستون T55 موديل 2024 تتوافر بسعر مليون و 245 ألف جنيه .

- ساوايست DX8S COUPE موديل 2024 :

بعد تراجع الأوفر برايس ..سيارات صينية 2024 متوافر بمصر

قوة سيارة ساوايست DX8S COUPE موديل 2024 تصل الي 156 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر .

تباع سيارة ساوايست DX8S COUPE موديل 2024 بالسوق المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي مليون و 199 ألف جنيه .

- شانجان يونى تى موديل 2024 :

بعد تراجع الأوفر برايس ..سيارات صينية 2024 متوافر بمصر

سعه خزان وقود سيارة شانجان يونى تى موديل 2024 يصل الي 55 لتر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 300 نيوتن/متر، وبها قوة 177 حصان .

الفئة الأولي من سيارة 
شانجان يونى تى موديل 2024 تصل الي مليون و 125 ألف جنيه ، والفئة الثانية سعرها مليون و 200 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و 290 ألف جنيه .

اسعار السيارات الجديدة السوق المصري للسيارات الراحة والأمان جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2024 جيلي كول راي موديل 2024 بيستون T55 موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

انفراد.. ماذا حدث بين عدلي القيعي ورئيس نادي بيراميدز؟ المحكمة تكشف التفاصيل

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

الكيلو بـ 250 جنيها.. هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم.. اعرف الأسباب

حتحوت يكشف سبب رحيل عبدالرحمن مجدي عن صفوف النادي الإسماعيلي

موضوعات متعلقة

بيجو 3008 العائلية 2024 تباع بهذه الأسعار بعد التخفيضات

خطوات بسيطة لـ ضبط مرايات السيارة الجانبية

أسعار بيجو 408 الجديدة بالسوق المحلي

أسعار إم جي 5 الجديدة 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس

بعد التخفيضات.. سعر تويوتا كورولا 2024 في السوق المصرية

المنصور للسيارات تخفض ثمن موديلات 2024.. اعرف أسعار أوبل في مصر

مفاجأة لمحبي MG في مصر.. خصم ربع مليون جنيه على موديلات 2024

بيجو نزلت نص مليون جنيه من أسعارها.. اعرف الموديلات اللي عليها خصم

ترشيحاتنا

سيارة تدهس متسولا في القاهرة الجديدة.. شاهد

تراجع كبير في بورصة الدواجن اليوم.. ومفاجأة بشأن سعر كرتونة البيض

كتائب القسام تعرض مشاهد لاستهداف آليات وجنود الاحتلال بمحيط مجمع الشفاء |فيديو

سلع أساسية أسعارها نزلت بالفعل .. كيف نسفت الحكومة الاحتكار وأنهت جشع التجار؟

الاحتلال الإسرائيلي يقصف بعلبك ردا على إطلاق 50 صاروخا من حزب الله

سعر الذهب اليوم 26 - 3 - 2024 في رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| سعر صادم لحقيبة هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير

زي المحلات .. طريقة عمل الكباب فى البيت

مسلسل جودر الحلقة1.. ياسمين رئيس تروي قصة جودر لـ ياسر جلال

ريهام عبد الغفور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

شوفتها وهي بتتقلب على الطريق| اعترافات صادمة لسائق أوبر بقضية حبيبة الشماع

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

تراجع الذهب وتفاصيل السعر الرسمي للدولار اليوم .. فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ