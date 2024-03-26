أسعار بيجو 408 الجديدة بالسوق المحلي

سوق السيارات المصري يضم باقة جديدة من طرازات السيارات ، وتم توافر تلك السيارات بالسوق المصري من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي الإصدارات التي يطرحها الصانع الفرنسي لما يتواجد بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة ومن ضمن هذه السيارات الجديدة التي تظهر لأول مرة بمصر هي بيجو 408 الجديدة .

بيجو 408 الجديدة تباع بتلك الأسعار بالسوق المحلي

- أبعاد بيجو 408 الجديدة :

بيجو 408 الجديدة تباع بتلك الأسعار بالسوق المحلي

تتوافر سيارة بيجو 408 الجديدة بالسوق المصري بطول 4687 مم، وعرض 1859 مم، وارتفاع 1478 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2787 مم ، ويصل سعه صندوق الأمتعة الخاص بها الي 1611 لترا .

- محرك بيجو 408 الجديدة :

بيجو 408 الجديدة تباع بتلك الأسعار بالسوق المحلي

زودت سيارة بيجو 408 الجديدة بمحرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتخرج قوة 225 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 360 نيوتن/متر .

- مواصفات بيجو 408 الجديدة :

بيجو 408 الجديدة تباع بتلك الأسعار بالسوق المحلي

تمتلك سيارة بيجو 408 الجديدة العديد من المميزات المتطورة من ضمنها ، شاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصه، ونظام معلومات وترفيه i-Connect ، و نظام ملاحة، واتصال عن طريق برامج Apple CarPlay ، و Android Auto، وتكييف هواء ثنائي المناطق، وشاشة معلومات مقاس 10 بوصه، ونظام صوت مكون من 10 سماعات .

- أسعار بيجو 408 الجديدة بالسوق المصري :

بيجو 408 الجديدة تباع بتلك الأسعار بالسوق المحلي

الفئة الأولي من سيارة بيجو 408 الجديدة تباع بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 408 الجديدة تباع بسعر 2 مليون و 110 آلاف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بيجو 408 الجديدة تباع بسعر 2 مليون و 350 ألف جنيه .