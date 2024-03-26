المرآة الجانبية بالسيارات تساعد سائق السيارة علي أن يكون أكثر وعيًا بما يحيط به، وتساعد في منع وقوع الحوادث ويجعل القيادة أكثر أمانًا على الطريق، وتعد المرآة الجانبية عنصرا هاما في كل سيارة، لأنها توفر للسائقين رؤية موسعة للبيئة المحيطة بسياراتهم .

خطوات بسيطة لـ ضبط مرايات السيارة الجانبية

وبالتالي فان ضبط مرايات السيارة الجانبية بشكل صحيح أمر مهم لضمان سلامة القيادة وتقليل الحوادث ومساعدة السائق على كشف الطريق، وتقلل من مخاطر زوايا النقاط العمياء .

- خطوات بسيطة لـ ضبط مرايات السيارة الجانبية :

خطوات بسيطة لـ ضبط مرايات السيارة الجانبية

1- المرآة التي تقع جه اليمين :

عند الحاجة لـ ضبط المرآة التي تقع جه اليمين يجب الجلوس علي مقعد السائق ، ومن ثم يتم البدء في ضبط مرايات السيارة ويجب ان تكون مرايات الجانب الأيمن تقع في مستوى الزاوية الخارجية للرؤية الخلفية.

2- المرآة التي تقع جه اليسار :

خطوات بسيطة لـ ضبط مرايات السيارة الجانبية

في هذه الحالة يجب الجلوس علي مقعد السائق ، وذلك من اجل اتضاح الرؤية لـ تكون قادر على رؤية الجزء الخلفي من سيارتك في زاوية قريبة لسيارتك.

3- التأكد من النقاط العمياء :

خطوات بسيطة لـ ضبط مرايات السيارة الجانبية

في حالة الانتهاء من ضبط المرايات يجب التحقق من الزوايا العمياء عن طريق التحرك بالسيارة قليلاً ومراقبة المرآة للتأكد من أنك تستطيع رؤية جميع أجزاء السيارة علي الطريق.

4- أهمية ضبط المرايات الجانبية :

خطوات بسيطة لـ ضبط مرايات السيارة الجانبية

تساعد مرايا السيارة المضبوطة بشكل صحيح في زيادة الرؤية الجانبية، وذلك يقلل الحوادث علي الطرق السريعة مع السيارات الأخرى .