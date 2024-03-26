شاهد| جي ام سي يوكن دينالي 2025 الفيس ليفت

كشفت جي ام سي عن طرازها الجديد جي ام سي يوكن دينالي موديل 2025 الفيس ليفت ، وتنتمي يوكن دينالي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

مواصفات جي ام سي يوكن دينالي موديل 2025 الفيس ليفت

وقام مصورون التجسس بالتقاط صور لـ سيارة جي ام سي يوكن دينالي موديل 2025 الفيس ليفت خلال اختبارها علي الطريق ولكنها كانت تردي العديد من التمويهات التي كانت تغطي الهيكل الخارجي .

- مواصفات جي ام سي يوكن دينالي موديل 2025 :

مواصفات جي ام سي يوكن دينالي موديل 2025 الفيس ليفت

زودت سيارة جي ام سي يوكن دينالي موديل 2025 الفيس ليفت بالعديد من المميزات من ضمنها ، مصابيح أمامية LED جديدة على شكل C ، بالإضافة الي مصابيح ضباب وشبك أمامي أيقوني محدث .

مواصفات جي ام سي يوكن دينالي موديل 2025 الفيس ليفت

بالإضافة الي ان سيارة جي ام سي يوكن دينالي موديل 2025 الفيس ليفت ستحصل تقف علي عجلات جديدة مقاس 24 بوصه، و مصد جديد، وأنابيب عادم رباعية بتصميم مربع، وباب خلفي جديد لصندوق الأمتعة، ، وبها شاشة أفقية خلف المقود للعدادات، وشاشة رأسية لمسية في المنتصف للنظام الترفيهي.

- محرك جي ام سي يوكن دينالي موديل 2025 :

مواصفات جي ام سي يوكن دينالي موديل 2025 الفيس ليفت

ستحصل سيارة جي ام سي يوكن دينالي موديل 2025 الفيس ليفت علي قوتها من محرك 8 سلندر سعه 6200 سي سي ، ويوجد منها نسخ تعمل بمحركات ديزل 6 سلندر سعه 3000 سي سي تيربو .