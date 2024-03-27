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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

خطوات تغيير مصابيح إضاءة السيارة التالفة بالمنزل

خطوات تغير مصابيح
خطوات تغير مصابيح إضاءة السيارة التالفة بالمنزل

مصابيح السيارة من أهم ميزات السلامة في أي سيارة ، وذلك لأنها تسمح للسائقين بالرؤية و الاطلاع على جميع أنواع وظروف القيادة والطريق في ساعات الليل المتأخرة .

خطوات تغير مصابيح إضاءة السيارة التالفة بالمنزل

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وبالتالي يمكن تغيير مصابيح الإضاءة التالفة بالسيارة بالمنزل، وذلك يحدث اذا تم ملاحظ وجود مصباح إضاءة متضرر او لا يعمل .

- خطوات تغير مصابيح إضاءة السيارة التالفة بالمنزل  :

خطوات تغير مصابيح إضاءة السيارة التالفة بالمنزل

1- معرفة أي من المصابيح لا يعمل :

يجب علي ملاك السيارات ان يقوموا بالكشف علي مصابيح السيارة من اجل معرفة أي من المصابيح لا يعمل ، ويمكن ان يحدث ذلك من خلال اضاءة مصابيح السيارة الخارجية وتحديد المصباح المعطل والذى يحتاج الي استبدال .

2- الحصول علي مصباح جديد :

خطوات تغير مصابيح إضاءة السيارة التالفة بالمنزل

بعد معرفة أي من المصابيح لا يعمل في هذه الحالة يتم الكشف علي نوع وموديل المصباح من اجل شراء مصباح مماثل من أي متخصص لبيع قطع الغيار .

3- البدء في تغير المصباح التالف :

خطوات تغير مصابيح إضاءة السيارة التالفة بالمنزل

في هذه الحالة يتم إزالة المصباح القديم بعناية دون حدوث أي توالف بالجسم المحيط بالمصباح التالف، ويحدث ذلك من خلال الأدوات المخصصة لذلك .

4- تثبيت المصباح القديم :

خطوات تغير مصابيح إضاءة السيارة التالفة بالمنزل

بعد إزالة المصباح القديم ويتم تركيب المصباح الجديد بنفس الطريقة التي تم بها إزالة المصباح القديم .

5- التأكد من عمل المصباح الجديد :

خطوات تغير مصابيح إضاءة السيارة التالفة بالمنزل

بعد تركيب المصباح الجديد يتم تشغيل الإضاءة للتأكد من عمل المصباح الجديد بكفاءة وبدون أعطال ، والتأكد من ان عملية التغير تمت بنجاح .
 

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