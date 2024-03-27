خطوات تغيير مصابيح إضاءة السيارة التالفة بالمنزل

مصابيح السيارة من أهم ميزات السلامة في أي سيارة ، وذلك لأنها تسمح للسائقين بالرؤية و الاطلاع على جميع أنواع وظروف القيادة والطريق في ساعات الليل المتأخرة .
وبالتالي يمكن تغيير مصابيح الإضاءة التالفة بالسيارة بالمنزل، وذلك يحدث اذا تم ملاحظ وجود مصباح إضاءة متضرر او لا يعمل .
- خطوات تغير مصابيح إضاءة السيارة التالفة بالمنزل :
1- معرفة أي من المصابيح لا يعمل :
يجب علي ملاك السيارات ان يقوموا بالكشف علي مصابيح السيارة من اجل معرفة أي من المصابيح لا يعمل ، ويمكن ان يحدث ذلك من خلال اضاءة مصابيح السيارة الخارجية وتحديد المصباح المعطل والذى يحتاج الي استبدال .
2- الحصول علي مصباح جديد :
بعد معرفة أي من المصابيح لا يعمل في هذه الحالة يتم الكشف علي نوع وموديل المصباح من اجل شراء مصباح مماثل من أي متخصص لبيع قطع الغيار .
3- البدء في تغير المصباح التالف :
في هذه الحالة يتم إزالة المصباح القديم بعناية دون حدوث أي توالف بالجسم المحيط بالمصباح التالف، ويحدث ذلك من خلال الأدوات المخصصة لذلك .
4- تثبيت المصباح القديم :
بعد إزالة المصباح القديم ويتم تركيب المصباح الجديد بنفس الطريقة التي تم بها إزالة المصباح القديم .
5- التأكد من عمل المصباح الجديد :
بعد تركيب المصباح الجديد يتم تشغيل الإضاءة للتأكد من عمل المصباح الجديد بكفاءة وبدون أعطال ، والتأكد من ان عملية التغير تمت بنجاح .