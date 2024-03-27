كشفت شركة فولفو السويدية عن الإصدار الخاص Black Edition من سياراتها الجديدة فولفو EC40 الكهربائية ، وتنتمي EC40 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

- مواصفات فولفو EC40 الـ SUV الكهربائية :

أسعار فولفو EC40 الـ SUV الكهربائية الجديدة

تظهر سيارة فولفو EC40 الـ SUV الكهربائية باللون الأسود ، وبها مرايات جانبية كهربائية ، وسقف، وإطار للنوافذ ، وبها شبكة مبرد ، وشعار للشركة باللون الأسود.

أسعار فولفو EC40 الـ SUV الكهربائية الجديدة

بالإضافة الي ان سيارة فولفو EC40 الـ SUV الكهربائية تحتوي أيضا علي سقف مطلي باللون "أنثراسيت"، ومقاعد مريحة بخيارات ضبط متعددة، وبها أشرطة صعود مصنوعة من الألومنيوم، ونظام صوتي فائق، و نظام لـ جودة الهواء، ونظام Keyless Drive access، ونظام لـ تحديد السرعة المتوائم، ونظام الفرامل الاضطرارية الأوتوماتيك.

- محرك فولفو EC40 الـ SUV الكهربائية :

أسعار فولفو EC40 الـ SUV الكهربائية الجديدة

تحصل سيارة فولفو EC40 الـ SUV الكهربائية علي قوتها من محرك كهربائي يعطي نطاق قوة يمتد من 175 كيلووات، أي ما يعادل 238 حصان ، ويترفع ليصل الي 325 كيلووات، أي ما يعادل 441 حصان.

- سعر فولفو EC40 الـ SUV الكهربائية :

أسعار فولفو EC40 الـ SUV الكهربائية الجديدة

تباع سيارة فولفو EC40 الـ SUV الكهربائية بسعر 49 ألف يورو ، ويرتفع السعر ليصل الي 63 ألف يورو .