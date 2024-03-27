إرشادات بسيطة لـ عمل محرك السيارة بكفاءة.. تعرف عليها

محرك السيارة هو مصدر القوة والطاقة بالسيارة، وذلك لأنه يعمل علي تحويل الطاقة الكيميائية الموجودة داخل الوقود إلى طاقة ميكانيكية، ومن ثم يتم نقلها إلى العجلات ، وبالتالي يتم تحريك السيارة ونقلها من مكان إلى آخر، وبالتالي فان محرك السيارة هو قلب السيارة ويتم تحديد صحته السيارة العامة بناء علي حالة المحرك الفنية .

إرشادات بسيطة لـ عمل محرك السيارة بكفاءة

- إرشادات بسيطة لـ عمل محرك السيارة بكفاءة :

إرشادات بسيطة لـ عمل محرك السيارة بكفاءة

1- المحافظة علي تغير زيت المحرك باستمرار :

زيت المحرك يعمل على تزييت وتبريد الأجزاء الداخلية بالمحرك، ويجب تغير زيت المحرك بانتظام لان ذلك يساعد علي منع التآكل وتقليل التلف بأجزاء المحرك الداخلية .

2- قياس مستوي الزيت :

إرشادات بسيطة لـ عمل محرك السيارة بكفاءة

من الضروري ان يقوم أصحاب السيارات بـ قياس مستوي الزيت باستمرار ، والعمل علي تزويده اذا كان ناقص ، وذلك لان نقص الزيت يؤدي الي حدوث اضرار كبيرة بأجزاء المحرك الداخلية .

3- المواظبة علي تغير فلتر الزيت :

إرشادات بسيطة لـ عمل محرك السيارة بكفاءة

فلتر الزيت يعمل علي تنقية الزيت من الشوائب والأوساخ، وبالتالي يجب تغير فلتر زيت المحرك عند تغير زيت المحرك .

4- التأكد من عمل نظام التبريد بـ كفاءة :

إرشادات بسيطة لـ عمل محرك السيارة بكفاءة

يجب التأكد من عمل نظام التبريد بكفاءة ، بالإضافة الي الحفاظ علي نظافة سائل التبريد، ويجب ان يتم تغييره بانتظام.

5- تغير فلاتر السيارة بانتظام :

إرشادات بسيطة لـ عمل محرك السيارة بكفاءة

من الضروري ان تم تغيير فلاتر الهواء والوقود بانتظام، لان ذلك يساعد في الحفاظ على أداء المحرك وتجنب التلوث.