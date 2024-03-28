سعر سوزوكي فرونكس 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

سوق السيارات المصرية تضم باقة متنوعة من طرازات السيارات التي تم توافرها بعد تراجع قيمة الاوفر برايس التي تم فرضها علي أسعار السيارات الجديدة بسبب عدم استقرار سعر الدولار ، ولكن الان وبعدما استقرت أسعار الطرازات الجديدة فتوجد حالة من الانتعاش داخل سوق السيارات نتيجة استقرار سعر الدولار ومن ضمن السيارات التي تراجعت أسعارها سوزوكي فرونكس موديل 2024 .
- أبعاد سوزوكي فرونكس موديل 2024 :
وتأتي سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2024 داخل سوق السيارات المصرية بطول 3995 مم، وعرض 1765 مم، وارتفاع 1550 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2520 مم.
- محرك سوزوكي فرونكس موديل 2024 :
سعه خزان سوزوكي فرونكس موديل 2024 يصل الي 37 لتر ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة تصل الي 103 حصان .
- أسعار سوزوكي فرونكس موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :
الفئة الأولي من سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس تباع بسعر مليون و 350 ألف جنيه، بدلا من مليون و 550 ألف جنيه، بتخفيضات تصل الي 200 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس تباع بسعر مليون و 450 ألف جنيه، بدلا من مليون و 650 ألف جنيه، بتخفيضات تصل الي 200 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس تباع بسعر مليون و 500 ألف جنيه، بدلا من مليون و 700 ألف جنيه، بتخفيضات تصل الي 200 ألف جنيه .