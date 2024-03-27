تراجعت 300 ألف جنيه.. أسعار سوزوكي فيتارا 2024 الجديدة

أسعار السيارات الجديدة استقرت بـ سوق السيارات المصري ، وذلك بعدما تراجعت قيمة الأوفر برايس التي تم وضعها سابقا والتي أدت الي زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير متوقع ، ولكن الان ومع نزول أسعار جميع الطرازات حدث حالة من الرواج داخل سوق السيارات من أجل الحصول علي سيارات جديدة موديل 2024 وبإمكانيات متطورة .

تراجعت ٣٠٠ ألف جنيه.. أسعار سوزوكي فيتارا ٢٠٢٤ الجديدة

- محرك سوزوكي فيتارا موديل 2024 :

تراجعت ٣٠٠ ألف جنيه.. أسعار سوزوكي فيتارا ٢٠٢٤ الجديدة

سعه خزان وقود سوزوكي فيتارا موديل 2024 يصل الي 45 لتر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 138 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 103 حصان، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي .

- مواصفات سوزوكي فيتارا موديل 2024 :

تراجعت ٣٠٠ ألف جنيه.. أسعار سوزوكي فيتارا ٢٠٢٤ الجديدة

زودت سيارة سوزوكي فيتارا موديل 2024 بالعديد من المميزات من ضمنها ، فتحة سقف بانوراما، ومقاعد ذات تهوية، وأقواس عجلات قوية، وبها شبكة NEXWave ، ولمسات غنية بالكروم الداكن والأسود شديد اللمعان .

- أبعاد سوزوكي فيتارا موديل 2024 :

تراجعت ٣٠٠ ألف جنيه.. أسعار سوزوكي فيتارا ٢٠٢٤ الجديدة

تأتي سوزوكي فيتارا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4345 مم، وعرض 1795 مم، وارتفاع 1645 مم .

- أسعار سوزوكي فيتارا موديل ٢٠٢٤ الجديدة بعد تراجع الأوفر برايس :

تراجعت ٣٠٠ ألف جنيه.. أسعار سوزوكي فيتارا ٢٠٢٤ الجديدة

الفئة الأولي من سيارة سوزوكي فيتارا ٢٠٢٤ الجديدة تباع بسعر مليون و 750 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 50 ألف جنيه، بـ انخفاض أسعار يصل الي 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكي فيتارا ٢٠٢٤ الجديدة تباع بسعر مليون و 800 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 50 50 ألف جنيه، بـ انخفاض أسعار يصل الي 250 ألف جنيه .

