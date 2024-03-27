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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تراجعت 300 ألف جنيه.. أسعار سوزوكي فيتارا 2024 الجديدة

تراجعت ٣٠٠ ألف جنيه..
تراجعت ٣٠٠ ألف جنيه.. أسعار سوزوكي فيتارا ٢٠٢٤ الجديدة

أسعار السيارات الجديدة استقرت بـ سوق السيارات المصري ، وذلك بعدما تراجعت قيمة الأوفر برايس التي تم وضعها سابقا والتي أدت الي زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير متوقع ، ولكن الان ومع نزول أسعار جميع الطرازات حدث حالة من الرواج داخل سوق السيارات من أجل الحصول علي سيارات جديدة موديل 2024 وبإمكانيات متطورة .

تراجعت ٣٠٠ ألف جنيه.. أسعار سوزوكي فيتارا  ٢٠٢٤ الجديدة

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- محرك سوزوكي فيتارا موديل 2024 :

تراجعت ٣٠٠ ألف جنيه.. أسعار سوزوكي فيتارا  ٢٠٢٤ الجديدة

سعه خزان وقود سوزوكي فيتارا موديل 2024 يصل الي 45 لتر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 138 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 103 حصان، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي .

- مواصفات سوزوكي فيتارا موديل 2024 :

تراجعت ٣٠٠ ألف جنيه.. أسعار سوزوكي فيتارا  ٢٠٢٤ الجديدة

زودت سيارة سوزوكي فيتارا موديل 2024 بالعديد من المميزات من ضمنها ، فتحة سقف بانوراما،  ومقاعد ذات تهوية، وأقواس عجلات قوية، وبها شبكة NEXWave ، ولمسات غنية بالكروم الداكن والأسود شديد اللمعان .

- أبعاد سوزوكي فيتارا موديل 2024 :

تراجعت ٣٠٠ ألف جنيه.. أسعار سوزوكي فيتارا  ٢٠٢٤ الجديدة

تأتي سوزوكي فيتارا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4345 مم، وعرض 1795 مم، وارتفاع 1645 مم .

- أسعار سوزوكي فيتارا موديل  ٢٠٢٤ الجديدة بعد تراجع الأوفر برايس :

تراجعت ٣٠٠ ألف جنيه.. أسعار سوزوكي فيتارا  ٢٠٢٤ الجديدة

الفئة الأولي من سيارة سوزوكي فيتارا  ٢٠٢٤ الجديدة تباع بسعر مليون و 750 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 50 ألف جنيه، بـ انخفاض أسعار يصل الي 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكي فيتارا  ٢٠٢٤ الجديدة تباع بسعر مليون و 800 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 50 50 ألف جنيه، بـ انخفاض أسعار يصل الي 250 ألف جنيه .
 

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