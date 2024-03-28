انخفضت 325 ألف جنيه ..أسعار فيات 500X وتيبو 2024 الجديدة

سوق السيارات المصري يضم باقة مختلفة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 التي يبحث عنها جميع المواطنين ، وذلك بعدما تراجعت قيمة الأوفر برايس التي تم وضعها علي أسعار السيارات الجديدة سابقا نتيجة عدم استقرار سعر الدولار ، اما الآن فـ يوجد حال من الانتعاش داخل سوق السيارات بعد تراجع أسعار السيارات الجديدة ومن ضمنها سيارة فيات 500X و تيبو موديل 2024 .

- سعه محرك فيات 500X موديل 2024 :

انخفضت 325 ألف جنيه ..أسعار فيات 500X و تيبو 2024 الجديدة

عزم دوران فيات 500X موديل 2024 يصل الي 230 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.3 ثانية، وبها محرك سعه 1400 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة تصل إلي 140 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 48 لتر .

- أسعار فيات 500X موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

انخفضت 325 ألف جنيه ..أسعار فيات 500X و تيبو 2024 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة فيات 500X موديل 2024 تباع بسعر مليون و 475 ألف جنيه، بدلا من مليون و 750 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة فيات 500X موديل 2024 تباع بسعر مليون و 525 ألف جنيه .

- سعه محرك فيات تيبو موديل 2024 :

انخفضت 325 ألف جنيه ..أسعار فيات 500X و تيبو 2024 الجديدة

قوة سيارة فيات تيبو موديل 2024 تصل الي 110 حصان، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.2 ثانية، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 45 لتر، وتصل سرعتها القصوي الي 192 كم/ساعة .

- أسعار فيات تيبو موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

انخفضت 325 ألف جنيه ..أسعار فيات 500X و تيبو 2024 الجديدة

تراجعت أسعار فيات تيبو موديل 2024 بقيمة تصل الي 325 ألف جنيه ، وبالتالي تباع الفئة الأولي من فيات تيبو موديل 2024 بسعر مليون و 50 ألف جنيه، بدلا من مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فيات تيبو موديل 2024 تباع بسعر يصل الي مليون و 225 ألف جنيه، بدلا من مليون و 550 ألف جنيه .