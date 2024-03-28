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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

انخفضت 325 ألف جنيه ..أسعار فيات 500X وتيبو 2024 الجديدة

انخفضت 300 ألف جنيه
انخفضت 300 ألف جنيه ..أسعار فيات 500X و تيبو 2024 الجديدة

سوق السيارات المصري يضم باقة مختلفة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 التي يبحث عنها جميع المواطنين ، وذلك بعدما تراجعت قيمة الأوفر برايس التي تم وضعها علي أسعار السيارات الجديدة سابقا نتيجة عدم استقرار سعر الدولار ، اما الآن فـ يوجد حال من الانتعاش داخل سوق السيارات بعد تراجع أسعار السيارات الجديدة ومن ضمنها سيارة فيات 500X و تيبو موديل 2024 .

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أسعار سيارات سيات 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

- سعه محرك  فيات 500X  موديل 2024 :

 انخفضت 325 ألف جنيه ..أسعار فيات 500X و تيبو 2024 الجديدة

عزم دوران فيات 500X  موديل 2024 يصل الي 230 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.3 ثانية، وبها محرك سعه 1400 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة تصل إلي 140 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 48 لتر .

- أسعار فيات 500X  موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

 انخفضت 325 ألف جنيه ..أسعار فيات 500X و تيبو 2024 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة فيات 500X  موديل 2024 تباع بسعر مليون و 475 ألف جنيه، بدلا من مليون و 750 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة فيات 500X  موديل 2024 تباع بسعر مليون و 525 ألف جنيه .

- سعه محرك فيات تيبو موديل 2024 :

 انخفضت 325 ألف جنيه ..أسعار فيات 500X و تيبو 2024 الجديدة

قوة سيارة فيات تيبو موديل 2024 تصل الي 110 حصان، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.2 ثانية، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 45 لتر، وتصل سرعتها القصوي الي 192 كم/ساعة .

- أسعار فيات تيبو موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

 انخفضت 325 ألف جنيه ..أسعار فيات 500X و تيبو 2024 الجديدة

تراجعت أسعار فيات تيبو موديل 2024 بقيمة تصل الي 325 ألف جنيه ، وبالتالي تباع الفئة الأولي من فيات تيبو موديل 2024  بسعر مليون و 50 ألف جنيه، بدلا من مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فيات تيبو موديل 2024 تباع بسعر يصل الي مليون و 225 ألف جنيه، بدلا من مليون و 550 ألف جنيه .

 

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