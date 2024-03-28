مكيف الهواء يعمل على خفض ورفع درجة الحرارة بـ مقصورة السيارة ، وذلك يجعل الهواء أكثر جفافاً، بالإضافة إلي أن تشغيل المكيف يمنع دخول الأتربة إلي مقصورة السيارة و النوافذ، كما أن الهواء الجاف يمنع من تعرق الزجاج الأمامي والخلفي والنوافذ الجانبية ، وذلك يوفر رؤية واضحة .

مع اقتراب الصيف ..خطوات للتحقق من عمل مكيف السيارة بشكل فعال

- خطوات للتحقق من عمل مكيف الهواء بشكل فعال :

مع اقتراب الصيف ..خطوات للتحقق من عمل مكيف السيارة بشكل فعال

1- الكشف علي غاز الفريون :

من الضروري ان يتم قياس الضغط للكشف علي مستوى الغاز وإعادة شحنه إذا لزم الأمر، وذلك لان نقص غاز الفريون يتسبب في ضعف مكيف الهواء وزيادة الشعور بالحرارة رغم تشغيل المكيف .

2- تنظيف فلتر المكيف :

مع اقتراب الصيف ..خطوات للتحقق من عمل مكيف السيارة بشكل فعال

من الخطوات الأساسية لعمل التكيف بصورة جيدة هو نظافة فلتر الهواء وبالتالي يجب تنظيفه اذا كان يحتوي علي اتربة ، او يمكن تغيره في حالة وجود أي مشكلة به وذلك لضمان تدفق الهواء بشكل نظيف .

3- الكشف علي مروحة التكيف :

مع اقتراب الصيف ..خطوات للتحقق من عمل مكيف السيارة بشكل فعال

يحتاج المكثف إلى تنظيف لإزالة الأوساخ والغبار المتراكم عليه، بالإضافة الي انه يجب الكشف علي مروحة تبرد المكثف ومعرفة ان كانت تعمل بشكل صحيح ام لا .

4- التأكد من عدم وجود تسريبات :

مع اقتراب الصيف ..خطوات للتحقق من عمل مكيف السيارة بشكل فعال

من الضروري ان يتم التحقق من الأنابيب للتأكد من عدم وجود أي تسريبات أو تلف، مما يؤدي إلى فقد ضغط الغاز وبالتالي يحدث ضعف بـ أداء المكيف.

5- تجربة المكيف :

مع اقتراب الصيف ..خطوات للتحقق من عمل مكيف السيارة بشكل فعال

بعد الانتهاء من جميع خطوات الصيانة يجب التأكد من ان المكيف يعمل بحالة جدية ويعطي أكبر قدر ممكن من الهواء البارد والنظيف .