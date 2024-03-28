 مع اقتراب الصيف ..خطوات للتحقق من عمل مكيف السيارة بشكل فعال

مكيف الهواء يعمل على خفض ورفع درجة الحرارة بـ مقصورة السيارة ، وذلك يجعل الهواء أكثر جفافاً، بالإضافة إلي أن تشغيل المكيف يمنع دخول الأتربة إلي مقصورة السيارة و النوافذ، كما أن الهواء الجاف يمنع من تعرق الزجاج الأمامي والخلفي والنوافذ الجانبية ، وذلك يوفر رؤية واضحة .
- خطوات للتحقق من عمل مكيف الهواء بشكل فعال :
1- الكشف علي غاز الفريون :
من الضروري ان يتم قياس الضغط للكشف علي مستوى الغاز وإعادة شحنه إذا لزم الأمر، وذلك لان نقص غاز الفريون يتسبب في ضعف مكيف الهواء وزيادة الشعور بالحرارة رغم تشغيل المكيف .
2- تنظيف فلتر المكيف :
من الخطوات الأساسية لعمل التكيف بصورة جيدة هو نظافة فلتر الهواء وبالتالي يجب تنظيفه اذا كان يحتوي علي اتربة ، او يمكن تغيره في حالة وجود أي مشكلة به وذلك لضمان تدفق الهواء بشكل نظيف .
3- الكشف علي مروحة التكيف :
يحتاج المكثف إلى تنظيف لإزالة الأوساخ والغبار المتراكم عليه، بالإضافة الي انه يجب الكشف علي مروحة تبرد المكثف ومعرفة ان كانت تعمل بشكل صحيح ام لا .
4- التأكد من عدم وجود تسريبات :
من الضروري ان يتم التحقق من الأنابيب للتأكد من عدم وجود أي تسريبات أو تلف، مما يؤدي إلى فقد ضغط الغاز وبالتالي يحدث ضعف بـ أداء المكيف.
5- تجربة المكيف :
بعد الانتهاء من جميع خطوات الصيانة يجب التأكد من ان المكيف يعمل بحالة جدية ويعطي أكبر قدر ممكن من الهواء البارد والنظيف .