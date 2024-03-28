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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار بيجو 308 SW Hybrid الهجين الجديدة

أسعار بيجو 308 SW
أسعار بيجو 308 SW Hybrid الهجين الجديدة

كشفت شركة بيجو الفرنسية عن طرازها الجديد بيجو 308 SW Hybrid الهجين ، وتنتمي  308 SW Hybrid لفئة السيارات الكومبي ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

أسعار بيجو 308 SW Hybrid الهجين الجديدة

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- محرك بيجو 308 SW Hybrid الهجين :

أسعار بيجو 308 SW Hybrid الهجين الجديدة

زودت سيارة بيجو 308 SW Hybrid الهجين الجديدة بـ نظام دفع هجين يخرج قوة 225 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، ويمكن لـ سيارة بيجو 308 SW Hybrid الهجين ان تقوم بقطع مدي سير يصل الي  63 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

- مواصفات بيجو 308 SW Hybrid الهجين :

تمتلك سيارة بيجو 308 SW Hybrid الهجين الجديدة العديد من المميزات المتطورة من ضمنها ، كشافات أمامية مسحوبة لأسفل تعمل بتقنية LED-Matrix، وبها شعار بيجو الجديد على المقدمة، وبها قاعدة عجلات طويلة، وميزة الوصول بدون مفتاح لجميع الأبواب .

أسعار بيجو 308 SW Hybrid الهجين الجديدة

بالإضافة الي ان بيجو 308 SW Hybrid الهجين تحتوي علي عجلات مسبوكة من الألومنيوم مقاس 18 بوصة ، وبها شبكة لفصل حيز الأمتعة، وبها قمرة رقمية i-Cockpit ، ومساعد الحفاظ على حارة السير، ومساعد الضوء العالي ، ونظام التعرف على الإشارات المرورية ، ومستشعر الضوء والمطر ، ونظام ملاحة، وكاميرا للرجوع للخلف، وتكييف .

- أسعار بيجو 308 SW Hybrid الهجين الجديدة :

ستتوافر سيارة بيجو 308 SW Hybrid الهجين الجديدة بسعر 47.250 ألف يورو ، أي ما يعادل 2 مليون و 414 ألف جنيه تقريباً .

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