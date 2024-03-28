كشفت شركة بيجو الفرنسية عن طرازها الجديد بيجو 308 SW Hybrid الهجين ، وتنتمي 308 SW Hybrid لفئة السيارات الكومبي ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

أسعار بيجو 308 SW Hybrid الهجين الجديدة

- محرك بيجو 308 SW Hybrid الهجين :

أسعار بيجو 308 SW Hybrid الهجين الجديدة

زودت سيارة بيجو 308 SW Hybrid الهجين الجديدة بـ نظام دفع هجين يخرج قوة 225 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، ويمكن لـ سيارة بيجو 308 SW Hybrid الهجين ان تقوم بقطع مدي سير يصل الي 63 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

- مواصفات بيجو 308 SW Hybrid الهجين :

تمتلك سيارة بيجو 308 SW Hybrid الهجين الجديدة العديد من المميزات المتطورة من ضمنها ، كشافات أمامية مسحوبة لأسفل تعمل بتقنية LED-Matrix، وبها شعار بيجو الجديد على المقدمة، وبها قاعدة عجلات طويلة، وميزة الوصول بدون مفتاح لجميع الأبواب .

أسعار بيجو 308 SW Hybrid الهجين الجديدة

بالإضافة الي ان بيجو 308 SW Hybrid الهجين تحتوي علي عجلات مسبوكة من الألومنيوم مقاس 18 بوصة ، وبها شبكة لفصل حيز الأمتعة، وبها قمرة رقمية i-Cockpit ، ومساعد الحفاظ على حارة السير، ومساعد الضوء العالي ، ونظام التعرف على الإشارات المرورية ، ومستشعر الضوء والمطر ، ونظام ملاحة، وكاميرا للرجوع للخلف، وتكييف .

- أسعار بيجو 308 SW Hybrid الهجين الجديدة :

ستتوافر سيارة بيجو 308 SW Hybrid الهجين الجديدة بسعر 47.250 ألف يورو ، أي ما يعادل 2 مليون و 414 ألف جنيه تقريباً .