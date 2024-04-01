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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تراجعت 500 ألف جنيه.. 5 سيارات انخفضت أسعارها بالسوق المصري

5 سيارات انخفضت أسعارها
5 سيارات انخفضت أسعارها بالسوق المصري

شهد السوق المصري للسيارات انخفاضات سعرية رسمية متتالية، شملت عدد كبير من الطرازات منها شركة جيتور، وبيجو الفرنسية، بالاضافة إلى بعض سيارات سوزوكي، إلى جانب قائمة سيارات ام جي، وقائمة سيارات شركة أوبل.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات انخفضت أسعارها بالسوق المصري

5 سيارات انخفضت أسعارها بالسوق المصري

1 - سوزوكي فرونيكس

 

تراجع أسعار السيارة سوزوكي فرونيكس موديل 2024 بقيمة قدرها 200 ألف جنيه، حيث بلغت أسعار الفئة الأولى بنحو مليون و350 ألف جنيه بدلاً من مليون و550 ألف جنيه، وتقدم الفئة الثانية بسعر مليون و400 ألف جنيه.

 

وشهدت اسعار الفئة الثالثة انخفاض بنسبة 200 ألف جنيه ايضا حيث يبلغ سعرها نحو مليون و450 ألف جنيه بدلاً من مليون و650 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر بسعر مليون و500 ألف جنيه بدلاً من مليون و700 ألف جنيه.

5 سيارات انخفضت أسعارها بالسوق المصري

2 - بيجو 5008

 

شهدت اسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2024 انخفاض سعري وصل إلى 450 ألف جنيه، حيث بلغت أسعار الفئة الأولى نحو 2 مليون و209 ألف و990 جنيه بدلاً من 2 مليون و659 ألف و990 جنيه، و 2 مليون و349 ألف و990 جنيه بدلاً من 2 مليون و799 ألف و990 جنيه للفئة الثانية.

 

وتباع الفئة الثالثة من السيارة بسعر 2 مليون و519 ألف و990 جنيه بدلاً من 2 مليون و969 ألف و990 جنيه، بينما وصل سعر الفئة الرابعة إلى 2 مليون و529 ألف و990 جنيه بدلاً من 2 مليون و979 ألف و990 جنيه.

5 سيارات انخفضت أسعارها بالسوق المصري

3 - ام جي 6

 

تراجعت أسعار قائمة سيارات ام جي المطروحة في مصر، ومنها النسخة MG6 موديل 2024، والتي شهدت انخفاض بنسبة تتراوح بين 175 و180 ألف جنيه، لتبدأ من مليون و89 ألف و220 جنيه بدلاً من مليون و400 ألف و990 جنيه للفئة الأولى، وتقدم الفئة الثانية بسعر مليون و250 ألف جنيه بدلاً من مليون و425 ألف و990 جنيه.

5 سيارات انخفضت أسعارها بالسوق المصري

4 - اوبل جراند لاند

 

شهدت السيارة الرياضية اوبل جراند لاند انخفاض سعري رسمي بقيمة قدرها 400 ألف جنيه للفئة الأولى، حيث وصل سعرها إلى مليون و949 ألف و990 جنيه بدلاً من 2 مليون و349 ألف و990 جنيه، بينما تراجعت الفئة الثانية بقيمة بلغت 525 ألف جنيه، ليبلغ سعرها 2 مليون و74 ألف و990 جنيه بدلاً من 2 مليون و599 ألف و990 جنيه.

5 سيارات انخفضت أسعارها بالسوق المصري

5 - جيتور داشينج

 

انخفضت أسعار السيارة جيتور داشينج موديل 2024 بقيمة قدرها 95 ألف جنيه، حيث وصل سعر الفئة الأولى إلى مليون و394 ألف جنيه بدلاً من مليون و489 ألف جنيه، والفئة الثانية تقدم حاليًا بسعر رسمي يبلغ مليون و494 ألف جنيه بدلاً من مليون و589 ألف جنيه، و مليون و659 ألف جنيه للفئة الثالثة.

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