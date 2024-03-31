أخبار السيارات| وفر 650 ألف جنيه واشتري كيا سبورتاج 2023.. ميتسوبيشي تقدم أرخص إصدار .. وماركة أخر انخفض سعرها 125 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ثبتت أسعار السيارة ميتسوبيشي أتراج 2024 بعد أحدث قائمة سعرية ضمت جميع طرازات الشركة اليابانية، وتعتبر تلك النسخة هي ارخص سيارة تقدمها علامة ميتسوبيشي في مصر، ضمن طرازات السيدان، والتي يتم طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات.

انخفضت أسعار السيارة فيات X500 موديل 2024 المطروحة في السوق المصري، حيث شهدت السيارة تراجعًا في سعرها الرسمي قدر بـ 125 ألف جنيه، شمل النسخة الوحيدة التي تتوافر محليًا، وتعد هذه السيارة واحدة من اشهر طرازات الكروس اوفر الرياضية التي تقدمها شركة فيات الإيطالية.

استطاعت السيارة كيا سبورتاج أن تحقق شعبية كبيرة داخل السوق المصري، كواحدة من اشهر السيارات الرياضية المتعددة الإستخدام، وذلم عن فئة الـ SUV، والتي يتم طرحها حاليًا بأسعار رسمية تتراوح بين 2,099,900 جنيه حتى 2,699,900 جنيه.

تعد سيارة هيونداي النترا HD من اشهر الاصدارات التي قدمتها العلامة التجارية الكورية الجنوبية في مصر، حيث تنتمي تلك النسخة إلى عائلة السيدان، مع طرحها محليًا عبر باقة من التجهيزات بحسب كل فئة.

تقدم شركة شيري عملاقة تصنيع السيارات الصينية، عددا من طرازاتها داخل السوق المصري، حيث استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة خلال السنوات السابقة، لتنوع الاصدارات بين السيدان، والكروس اوفر وايضا للفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، بالاضافة إلى اختلاف القدرات الفنية والتجهيزات.