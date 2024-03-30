بنفس السعر .. أرخص سيارة تقدمها ميتسوبيشي في مصر

ثبتت أسعار السيارة ميتسوبيشي أتراج 2024 بعد أحدث قائمة سعرية ضمت جميع طرازات الشركة اليابانية، وتعتبر تلك النسخة هي ارخص سيارة تقدمها علامة ميتسوبيشي في مصر، ضمن طرازات السيدان، والتي يتم طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات.

ميتسوبيشي أتراج 2024

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق أسعار ومواصفات السيارة ميتسوبيشي أتراج 2024

تعتمد السيارة ميتسوبيشي أتراج 2024 على فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالاضافة إلى عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، وزجاج كهربائي لجميع النوافذ، وقفل مركزي للابواب، ومرايات جانبية كهربائية التحكم.

ميتسوبيشي أتراج 2024

وزودت السيارة ميتسوبيشي أتراج 2024 بنظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، حساسات ركن، اطارات 15 بوصة 185/55 R15 82V، مع محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يمكنه إنتاج قوة قدرها 76 حصانا و100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

ميتسوبيشي أتراج 2024

وتعتمد السيارة ميتسوبيشي أتراج 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بالاضافة إلى وجود مصابيح أمامية حادة الشكل، وزودت السيارة بنظام الثبات الالكتروني، مع مانع السرقة إيموبليزر، انذار، مصابيح ضباب.

ابعاد السيارة ميتسوبيشي أتراج 2024

طول 4305 مم.

عرض 1670 مم.

ارتفاع 1515 مم.

ميتسوبيشي أتراج 2024

سعر السيارة ميتسوبيشي أتراج 2024 في مصر خلال شهر مارس

قدمت السيارة ميتسوبيشي أتراج 2024 في السوق المصري بسعر رسمي يبلغ 915 ألف جنيه للفئة الوحيدة المطروحة محليًا.