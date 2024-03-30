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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعرها نزل 125 ألف جنيه .. سيارة كروس أوفر موديل 2024 فما هي ؟

فيات X500 موديل 2024
فيات X500 موديل 2024

انخفضت أسعار السيارة فيات X500 موديل 2024 المطروحة في السوق المصري، حيث شهدت السيارة تراجعًا في سعرها الرسمي قدر بـ 125 ألف جنيه، شمل النسخة الوحيدة التي تتوافر محليًا، وتعد هذه السيارة واحدة من اشهر طرازات الكروس اوفر الرياضية التي تقدمها شركة فيات الإيطالية.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع السعر الرسمي للسيارة فيات X500 بعد التخفيضات الجديدة، بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات الفنية للسيارة.

فيات X500 موديل 2024 

المواصفات الفنية للسيارة فيات X500 موديل 2024

 

  • محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 CC "تيربو".
  • القوة الإجمالية للمحرك 140 حصانا و230 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • ناقل حركة أوتوماتيك 6 غيار "دفع أمامي" طراز DCT.
  • تسارع السيارة من 0 لـ 100كم/ساعة خلال 12.3 ثانية.
  • السرعة القصوى للسيارة تصل لـ 190 كيلومتر في الساعة.
  • استهلاك الوقود بنسبة 5.7 لتر عندما تخوض مسافة تصل إلى 100 كيلومتر.
فيات X500 موديل 2024 

ابعاد السيارة فيات X500 موديل 2024 

 

  • طول 4269 مم.
  • عرض 1796 مم.
  • ارتفاع 1608 مم.
  • خلوص ارضي 160 مم.
  • سعة خزان الوقود 48 لتر.
  • مساحة التخزين الخلفية 350 لتر.
  • عدد 5 مقاعد.
فيات X500 موديل 2024 

السعر الرسمي الجديد للسيارة فيات X500 موديل 2024 بعد تخفيضات مارس

 

تقدم السيارة فيات X500 موديل 2024 عبر فئة CROSS بسعر رسمي يبلغ مليون و475 ألف جنيه بدلاً من مليون و600 ألف جنيه.

فيات X500 موديل 2024 
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