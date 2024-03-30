وفر 650 ألف جنيه.. اركب كيا سبورتاج 2023 بأرخص سعر "كسر زيرو"

استطاعت السيارة كيا سبورتاج أن تحقق شعبية كبيرة داخل السوق المصري، كواحدة من اشهر السيارات الرياضية المتعددة الإستخدام، وذلم عن فئة الـ SUV، والتي يتم طرحها حاليًا بأسعار رسمية تتراوح بين 2,099,900 جنيه حتى 2,699,900 جنيه.

وظهرت احدى سيارات كيا سبورتاج للبيع على الانترنت ضمن موديلات 2023 وبحالة كسر الزيرو، بعد مسافة قطعتها قدرت بـ 500 كيلومتر فقط، مع انتمائها للفئة HIGH LINE، بالاضافة إلى حفاظها على حالة الفبريكا من الداخل والخارج.

كيا سبورتاج موديل 2023

وتضم السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 باقة من التجهيزات منها، وسائد هوائية للحماية، كاميرا خلفية، حساسات ركن، مثبت سرعة، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم، انذار مانع للسرقة، مصابيح ضباب، جنوط رياضية، مرايات جانبية كهربائية ضم.

كيا سبورتاج موديل 2023

وتحتوي السيارة كيا سبورتاج على نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة مالتي فانكشن، زجاج خلفي مظلل، 4 نوافذ كهربائية، نظام فرامل مانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، وبرنامج الثبات الالكتروني، وغيرها من ادوات لمساعدة قائد السيارة، وتقنيات تتعلق بالرفاهية.

كيا سبورتاج موديل 2023

وزودت السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي "تيربو" 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات DSG 7 غيار.

كيا سبورتاج موديل 2023

سعر السيارة كيا سبورتاج موديل 2023

تباع السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بقيمة سعرية قدرها مليون و800 ألف جنيه، بينما يبلغ السعر الرسمي لهذه الفئة بين موديلات 2024 نحو 2 مليون و449.900 جنيه، أي بفارق يبلغ 649.900 جنيه.